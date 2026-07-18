0-11. El Athletic golea a Leioa en su segundo test de pretemporada

Bilbao, 18 jul (EFE).- El Athletic goleó por 0-11 al Leioa, de Tercera RFEF, en el segundo partido de pretemporada del equipo rojiblanco resuelto con tres goles de Guruzeta, sendos dobletes de Navarro, Djaló e Hierro, un tanto de Berenguer y otro de un jugador local en propia meta.

El test disputado en un campo de Sarriena abarrotado fue un entrenamiento de calidad para el equipo de Edin Terzic, que alineó un once diferente en cada tiempo con la intención de que sus futbolistas acumularan kilómetros y conceptos en este caso frente a un rival voluntarioso que empezó sus entrenamientos el pasado martes y opuso escasa resistencia.

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El Athletic, que encaró el encuentro con las bajas de los lesionados Vivian, Maroan, Gorosabel y Serrano, solo ensayó acciones de ataque en una primera mitad disputada casi íntegramente en terreno local y mostró un buen grado de acierto que le llevó a materializar casi todas jugadas ofensivas.

Navarro, autor de dos goles el pasado miércoles en el amistoso de Portugalete contra el Derio, abrió el marcador a los siete minutos. Un triplete de Guruzeta, dos tantos más de Djaló y otro más de Navarro firmaron el 0-7 con el que se llegó al descanso.

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En la segunda parte el conjunto bilbaíno encontró algo más de resistencia en el Leioa, pero siguió monopolizando la pelota en campo rival y abultando el marcador a través de Berenguer, el tanto de un defensa local en un intento de despeje a un centro de Gift y el doblete de Hierro, el delantero del filial al que ha reclutado esta semana Terzic tras la lesión de Maroan.

Ficha técnica:

0 - SD Leioa: Crespo, Paul Gutiérrez, Aner Gómez, Agirrebengoa, Torres, Montero, Arroyo, Diego Ruiz, Bidaurrazaga, Grande y Etxebarria. En la segunda parte jugaron Eizagirre, Arraras, Artola, San Pedro, Arostegi, Madariaga, Lizaso, Vivanco, Escudero, Hugo Fernández y Alex Pérez.

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11 - Athletic Club: Padilla; Areso, Yeray, Monreal, Jonaheko; Rego, Gerenabarrena, Sancet; Djaló, Guruzeta y Navarro. En la segunda parte jugaron Santos; Hugo Rincón, Paredes, Monreal, Adama; Jauregizar, Canales, Selton; Gift, Hierro y Berenguer.

Goles: 0-1, m.7 Navarro. 0-2, m.10: Djaló. 0-3, m.17: Guruzeta. 0-4, m.19: Guruzeta. 0-5, m.25: Djaló. 0-6, m.31: Navarro. 0-7, m.41: Guruzeta. 0-8, m.60: Berenguer. 0-9, m.81: Artola, en propia puerta. 0-10, m.83: Hierro. 0-11, m.90: Hierro.

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Árbitro: Iñigo Pérez Ansoleaga (Comité vasco).

Incidencias: Segundo partido de pretemporada del Athletic disputado en el campo José Ignacio Azkueta de la localidad vizcaína de Leioa con unos 1.500 aficionados en las gradas. EFE

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ibn/apa