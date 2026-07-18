0-0. El Girona empata con el Al-Qadsiah en su primer test de la pretemporada

Vilablareix, Girona, 18 jul (EFE).- El Girona empató este sábado con el Al-Qadsiah (0-0) en el primer test de la pretemporada del curso del regreso a LaLiga Hypermotion para el equipo de Quique Álvarez.

El Girona pudo ganar con un uno contra uno franco de Iván Martín delante del portero y dos disparos de Dawda Camara, pero le faltó eficacia para conseguir la victoria en el debut de jugadores como Iván Morante, Oleksandr Pyshchur o Izan González.

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El equipo de Quique Álvarez mejoró en la segunda mitad y estuvo más ambicioso e incisivo, después de una primera parte con poca profundidad en ataque.

El Al-Qadsiah, capitaneado por Nacho Fernández, cuarto clasificado de la última la Saudi Pro League, también tuvo ocasiones claras: un tiro a la cruceta de Iker Almena, exjugador rojiblanco, y un chut del centrocampista hispanosuizo Cameron Puertas. EFE

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