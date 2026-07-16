Vox promete tirar la ley de amnistía a "la papelera de la historia" si llega al Gobierno

Barcelona, 16 jul (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha prometido este jueves que, si su partido llega al Gobierno, derogará la ley de amnistía y la tirará a "la papelera de la historia".

Así ha reaccionado en declaraciones a los periodistas antes de participar en la presentación de un informe de la Fundación Disenso, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado la ley de amnistía.

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Según Garriga, el expresidente catalán Carles Puigdemont "debe ser juzgado por la Justicia española".

Y ha pronosticado que tanto Puigdemont como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabarán en "la papelera de la historia".

Sobre el informe de la Fundación Disenso, ha señalado que coincide con sus conclusiones, al entender que es "falso" que el sistema de pensiones se sostenga gracias a la inmigración. EFE

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