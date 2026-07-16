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Un detenido por el incendio de Lozoyuela (Madrid) con un centenar de evacuados

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Madrid, 16 jul (EFE).- Un hombre ha sido detenido este jueves como sospechoso de provocar el incendio forestal en el entorno de la localidad madrileña de Lozoyuela, por el que han sido evacuadas ya más de un centenar de personas y otras dos mil están confinadas, según ha informado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Martínez ha explicado que "todo apunta a que el detenido es el causante del incendio", tanto por el material que portaba en la mochila en el momento del arresto como por su reacción.

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Tras el aviso de los vecinos, la Guardia Civil ha detenido al sospechoso que huía del lugar, según Martínez, que ha explicado que ahora se va a investigar su implicación, pero que se trata de una persona "con antecedentes recientes en alguna situación de esta naturaleza en otras partes de España", motivo por el que ha asegurado: "Todo cuadra".

El fuego ha obligado a evacuar a más de cien personas -a última hora de la tarde se estaba evacuando a unos 50 menores de un campamento- y a confinar a otras 2.000 en las localidades de Cinco Villas y Mangirón, del municipio de Puentes Viejas, entre otras. En Buitrago de Lozoya se ha llevado a cabo el desalojo preventivo de viviendas aisladas.

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Los primeros datos "muy provisionales" apuntan a que se han quemado ya unas 70 hectáreas, aunque hay que esperar a perimetrar y sofocar las llamas para determinar el impacto definitivo de este "desastre", como ha definido a este incendio forestal.

El delegado del Gobierno también ha explicado desde el Parque de Bomberos de Lozoyuela que se ha activado la Unidad Militar de Emergencias (UME), tanto con una sección de unos treinta o cuarenta efectivos, como con maquinaria, que se va a incorporar de inmediato al frente del incendio.

A lo largo de las próximas horas se irá revisando la aportación de la UME, en función de las necesidades que plantee la Comunidad de Madrid al Gobierno Central.

Martínez ha insistido en pedir "máxima precaución, prudencia y atención siempre a todas las indicaciones que den los servicios de seguridad y emergencias", tanto de la Administración General del Estado como de la Comunidad de Madrid.

El ayuntamiento de Buitrago ha pedido a la población que mantenga la calma y siga únicamente la información facilitada por los canales oficiales y los servicios de emergencia.

Tras la reunión de coordinación, el consistorio ha señalado en un comunicado que el incendio continúa avanzando en dirección a Mangirón y la situación permanece bajo vigilancia constante.

Según la previsión, el viento disminuirá en las próximas horas, lo que favorecerá el control del incendio, ha puntualizado.

Como medida preventiva se ha habilitado el pabellón deportivo municipal para acoger a las personas que pudieran verse afectadas por una posible evacuación.

El incendio se conocía pasadas las cuatro de la tarde y mantiene cortada la salida 69 de la autovía A-1 y varios tramos en las carreteras M-126 (kilómetro 0) y M-135 (kilómetro 5), así como en las vías secundarias del área confinada.

Actualmente se encuentran trabajando en la zona del incendio 28 dotaciones terrestres y 9 helicópteros de Bomberos y Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la Guardia Civil mantiene desplegadas patrullas de seguridad ciudadana, las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

El fuego se ha originado en el entorno del cerro de Cinco Villas, en el extremo norte del término municipal de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, y desde ahí ha avanzado hacia Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas. EFE

agc/jls

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