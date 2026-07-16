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Un detenido por el incendio de Lozoyuela (Madrid) con más de 100 evacuados

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Madrid, 16 jul (EFE).- Un hombre ha sido detenido este jueves como sospechoso de provocar el incendio forestal en la localidad madrileña de Lozoyuela, por el que han sido evacuadas ya más de un centenar de personas y otras dos mil están confinadas, según ha informado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Martínez ha explicado que "todo apunta a que el detenido es el causante del incendio", tanto por el material que portaba en la mochila en el momento del arresto como por su reacción.

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Tras el aviso de los vecinos, la Guardia Civil ha detenido al sospechoso que huía del lugar, según Martínez.

El fuego se ha originado en el entorno del cerro de Cinco Villas, en el extremo norte del término municipal de Puentes Viejas, y desde ahí ha avanzado hacia Buitrago de Lozoya. EFE

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