UGT dice que velará por que la regularización de migrantes suponga salir de la precariedad

Toledo, 16 jul (EFE).- El responsable confederal del Área de Migraciones de UGT, Cesc Poch, ha advertido de que mientras se realiza la resolución de las solicitudes de regularización admitidas en el proceso extraordinario y cuando éste haya concluido, el sindicato va a estar muy atento para que esa regularización suponga realmente salir de la precariedad.

Ha explicado que, de las 630.000 solicitudes de regularización de personas migrantes que ya han sido admitidas a trámite, 11.000 se han resuelto hasta el momento, según los últimos datos disponibles.

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Cesc Poch, junto con la secretaria general de UGT de Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, y la secretaria regional de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales del sindicato, Isabel Carrascosa, han analizado en una rueda de prensa en Toledo el proceso de regularización de personas extranjeras que se ha desarrollado hasta junio y que ahora se está resolviendo.

El responsable de Migraciones de UGT ha recordado que en España se presentaron 1.175.000 solicitudes, y una quinta parte de ellas corresponden a menores de edad.

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Por comunidades autónomas, ha señalado que Cataluña encabeza el número de solicitudes, con 257.602, seguida de Madrid con 202.424, la Comunidad Valenciana, 167.286, y Andalucía, 161.557; a las que sigue Castilla-La Mancha con 52.041 solicitudes.

Para el sindicato UGT, estos datos ponen de manifiesto la existencia de "una gran bolsa de empleo irregular" y, por tanto, de explotación laboral y economía sumergida.

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Además, esa situación administrativa irregular da pie a la precariedad en que viven muchas personas por la falta de derechos, por eso el proceso de regularización era "tan importante y necesario".

UGT ha destacado que la regularización de migrantes no solo mejora la competencia de las empresas, acaba con la precariedad y con el fraude laboral y dignifica el empleo y los derechos, también va a favorecer las cuentas públicas por las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que va a fortalecer el estado del bienestar y los servicios públicos.

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Además, supone más mano de obra, que es muy necesaria en algunos sectores, por lo que los trabajadores migrantes no son un problema sino la solución.

El 92 % de los trabajadores que se regularizan en España lo hacen en los grupos de cotización más bajos, y este es un problema que afecta en mayor medida a las mujeres. EFE

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