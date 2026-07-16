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UGT dice que velará por que la regularización de migrantes suponga salir de la precariedad

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Toledo, 16 jul (EFE).- El responsable confederal del Área de Migraciones de UGT, Cesc Poch, ha advertido de que mientras se realiza la resolución de las solicitudes de regularización admitidas en el proceso extraordinario y cuando éste haya concluido, el sindicato va a estar muy atento para que esa regularización suponga realmente salir de la precariedad.

Ha explicado que, de las 630.000 solicitudes de regularización de personas migrantes que ya han sido admitidas a trámite, 11.000 se han resuelto hasta el momento, según los últimos datos disponibles.

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Cesc Poch, junto con la secretaria general de UGT de Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, y la secretaria regional de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales del sindicato, Isabel Carrascosa, han analizado en una rueda de prensa en Toledo el proceso de regularización de personas extranjeras que se ha desarrollado hasta junio y que ahora se está resolviendo.

El responsable de Migraciones de UGT ha recordado que en España se presentaron 1.175.000 solicitudes, y una quinta parte de ellas corresponden a menores de edad.

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Por comunidades autónomas, ha señalado que Cataluña encabeza el número de solicitudes, con 257.602, seguida de Madrid con 202.424, la Comunidad Valenciana, 167.286, y Andalucía, 161.557; a las que sigue Castilla-La Mancha con 52.041 solicitudes.

Para el sindicato UGT, estos datos ponen de manifiesto la existencia de "una gran bolsa de empleo irregular" y, por tanto, de explotación laboral y economía sumergida.

Además, esa situación administrativa irregular da pie a la precariedad en que viven muchas personas por la falta de derechos, por eso el proceso de regularización era "tan importante y necesario".

UGT ha destacado que la regularización de migrantes no solo mejora la competencia de las empresas, acaba con la precariedad y con el fraude laboral y dignifica el empleo y los derechos, también va a favorecer las cuentas públicas por las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que va a fortalecer el estado del bienestar y los servicios públicos.

Además, supone más mano de obra, que es muy necesaria en algunos sectores, por lo que los trabajadores migrantes no son un problema sino la solución.

El 92 % de los trabajadores que se regularizan en España lo hacen en los grupos de cotización más bajos, y este es un problema que afecta en mayor medida a las mujeres. EFE

(foto)

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