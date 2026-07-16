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Triay/Brea y Bea González/Josemaría pasan a los cuartos sin sobresaltos

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Málaga, 16 jul (EFE).- La pareja hispanoargentina formada por Gemma Triay y Delfi Brea y la española de Bea González y Paula Josemaría, primera y segunda cabezas de serie del Andalucía Málaga Premier Padel P1, mostraron este jueves sus mejores versiones para clasificarse para los cuartos de final del torneo que se disputa en el Palacio de Deportes Martín Carpena.

En los octavos de final aparecían en acción las números uno, la menorquina Gemma Triay y la argentina Delfi Brea, que en una hora y veinte minutos eliminaron a Loreno Rufo y Victoria Iglesias, undécimas del mundo (6-2 y 6-3).

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Triay y Brea se citarán en cuartos contra la valenciana Tamara Icardo y la argentina nacida en Madrid Claudia Jensen, quinta pareja del ranking mundial y que eliminaron a Llaguno-Orsi con una gran superioridad (6-2 y 6-3).

El último partido de la tarde en el Martín Carpena fue para las número dos de este circuito mundial, la cacereña Paula Josemaría y la malagueña Bea González, la jugadora más querida por los aficionados locales, que superaron a la madrileña Marta Talaván y la alicantina Jessica Castelló, dupla debutante en este torneo.

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González y Josemaría les ganaron con solvencia en dos sets (6-3 y 6-4) y se verán las caras en los cuartos de final con las también españolas Carmen Goenaga y Beatriz Caldera, tras la victoria de éstas frente a Marchetti-Arruabarrena.

La portuguesa Sofia Araújo y la madrileña Claudia Fernández, las terceras en liza, dominaron con claridad ante la francesa Alix Callombon y la rusa afincada en Valencia Ksenia Sharifova (6-2 y 6-0) y se cruzarán con la pamplonesa Martina Calvo y la madrileña Marta Ortega, que disputan su último torneo antes de separarse.

La catalana Marina Guinart y la vallisoletana Alejandra Alonso, séptimas cabezas de serie y otra de las nuevas duplas que se han estrenado en Málaga, también lograron el billete hasta los cuartos (6-0 y 6-3 frente Fassio-Barrera) y jugarán este viernes ante Cañellas-López. EFE

afl/cc/jl

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