"Scaloni fue muy buen alumno, se sentaba en primera fila", dice Ginés Meléndez

Madrid, 16 jul (EFE).- Ginés Meléndez, director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF en 2017, fecha en la que Lionel Scaloni aprobó el curso UEFA Pro, la máxima titulación de técnicos existente en el fútbol internacional, dijo este jueves a EFE que siente un gran orgullo ver a Luis de la Fuente, profesor de táctica en aquel tiempo, y al alumno Scaloni, en la final del Mundial (España-Argentina) el próximo domingo, de quien guarda un gran recuerdo: "Scaloni era muy buen alumno, se sentaba en la primera fila y sus prácticas y ejercicios también eran muy buenos, dejó un gran recuerdo".

Ginés Meléndez recuerda aquella generación interesante, con la presencia de otros argentinos como Fernando Redondo o Leo Franco -asistente de Fernando Torres en el filial del Atlético de Madrid-, o futbolistas españoles top del perfil de Carlos Gurpegui, Andoni Iraola (Athletic Club de Bilbao) -recién fichado como técnico del Liverpool- o Manuel Pablo (Deportivo de la Coruña), ahora entrenador del filial del Deportivo.

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"Recuerdo ver en el curso primera fila a Scaloni, a Leo Franco y a Montse Tomé, que luego ha sido seleccionadora nacional española del equipo femenino. Luis de la Fuente era profesor de táctica y sistemas de juego, fue una época maravillosa. Es un placer verles en la final este domingo en los banquillos. Me alegro mucho por Luis de la Fuente, es el mejor de todos, sabe hacer grupo y elegir a los mejores. Ser seleccionador es un mundo diferente al de entrenador del día a día. La selección requiere gestión, saber recuperar a los jugadores que llegan castigados físicamente durante el año, manejo un vestuario. Luis es el número uno", subraya Ginés Meléndez.

El ex director de la RFEF destaca además que Luis de la Fuente cuenta con dos futbolistas especiales, a los que conoce de siempre, desde la sub '19: Rodri y Mikel Merino. "A Rodri le apoyó siempre, cuando le dio la baja el Atlético y se fue al Villarreal en edad juvenil. Y a Mikel Merino sabe exprimir su potencial toda la vida y ahora lo demuestra en el Mundial, con su incorporación oportuna de revulsivo".

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Las condiciones para acceder al curso de entrenadores en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) requerían ser jugador de Primera división durante al menos 8 temporadas, ser campeón del mundo o de Eurocopa con España o cinco veces mínimo internacional con la selección.

"La verdad es que años después uno se siente orgulloso de haber colaborado en llevar al fútbol español al momento cumbre en el que está. Mucha gente no sabe en España donde se inicia el punto de inflexión de las categorías inferiores. Iñaki Sáez me llevó a la Federación para organizar la cantera del fútbol español. Los ejemplos del Athletic de Bilbao y del Albacete, donde yo estaba, sirvieron de base para lo que ha venido después", apunta Ginés Meléndez. EFE

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