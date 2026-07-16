Sara Gallego, a dos centésimas de su propio récord de España de 400 vallas

Madrid, 16 jul (EFE).- La barcelonesa Sara Gallego registró este jueves en el estadio de Vallehermoso un tiempo de 54.36 en los 400 metros vallas, en el mitin de atletismo de Madrid, quedándose solo a dos centésimas de su propio récord de España que posee con 54.34 desde el 25 de junio de 2022 en Nerja (Málaga).

Gallego, lastrada por las lesiones las últimas temporadas, refrendó en Vallehermoso la progresión que venía demostrando los últimos dos meses en sus carreras en Madrid, Logroño y Barcelona, y firmó un crono de 54.36, mejor marca de la temporada y mínima para el Europeo de atletismo de Birmingham.

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La barcelonesa concluyó tercera los 400 metros vallas por detrás de la británica Emily Newnham (53.92), que hizo marca personal, y la francesa Louise Maraval (54.05), marca de la temporada.

La también española Daniela Fra fue séptima con 57.42. EFE