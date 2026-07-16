Rahm empieza con solidez en el Abierto Británico, a cuatro golpes del líder Jackson Suber

(Actualiza la DT4146 con los resultados finales de la jornada y los de los golfistas españoles)

Redacción deportes, 16 jul (EFE).- El jugador español Jon Rahm comenzó con solidez su décima participación en el Abierto Británico de golf al situarse con un total de -1 al término de la ronda inaugural celebrada este jueves, a cuatro golpes del líder, el estadounidense Jackson Suber, después de desplegar un gran juego solo empañado por un par de errores que le costaron sendos ‘bogeys’.

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Rahm se mostró muy consistente en las salidas y en las aproximaciones, lo que reforzó su confianza, si bien la falta de puntería en algún ‘putt’ sencillo y los dos fallos en los hoyos 14 y 15 le impidieron acercarse más a la cabeza al término de la primera ronda del último ‘major’ de la temporada, que cumple su 154 edición.

Después del mal sabor de boca que le dejó no pasar el corte en el Abierto de Estados Unidos en junio, el golfista vasco salió en Royal Birkdale, el campo situado al norte de Liverpool dispuesto a demostrar por qué sigue siendo uno de las grandes figuras del golf y su anhelo por sumar su primer grande británico, donde Severiano Ballesteros logró tres títulos, el último en 1988.

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Un ‘birdie’ en el hoyo tres con un ‘putt’ de cinco metros puso de manifiesto su voluntad y a pesar de que hasta el undécimo no volvió a bajar del par después algún desacierto en el ‘green’, su rendimiento mostró una gran solidez, con grandes golpes desde el ‘tee’ y con los hierros.

Sin embargo, en plena progresión y con el par cinco del 14 a su favor, sendos fallos en la salida y al tratar de sacarla de la maleza le condenaron a su primer ‘bogey’.

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En el siguiente, un par tres, volvió a desatinar de inicio y de nuevo incurrió en un ‘bogey’ que le hizo regresar al par.

El ‘León de Barrika’ se sacudió el bajón para acabar con buen sabor de boca. En el 17, a punto estuvo de firmar un ‘eagle’ y en el último, tras un ‘chip’ exquisito, rozó el segundo ‘birdie’ consecutivo para terminar con -1.

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"He jugado muy bien y no he conseguido meter 'putts (...) He jugado muy cómodo con los hierros, muy ordenado. A ver si puedo seguir jugando igual de bien", confió el golfista vasco en declaraciones a los medios al final de la jornada.

Tras Rahm, el mejor de los otros cinco españoles fue el madrileño Eugenio Chacarra, que acabó con el par del campo después de una jornada movida con cinco 'birdies' y otros tantos 'bogeys'.

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Josele Ballester empezó torcido con tres ‘bogeys’ en los primeros nueve hoyos, si bien reaccionó al final y sumó dos ‘birdies’ para cerrar con +1.

Ángel Ayora, en cambio, fue de más a menos, con -1 en la primera mitad del recorrido, pero la segunda se le atragantó, culminada con un doble ‘bogey’ ante la casa club, con un total de +2 .

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Peor le fueron las cosas a David Puig, quien tras una actuación sin brillantez, tuvo un final funesto, con un 'bogey' en el 17 y un triple 'bogey' en el último después de colar la bola en dos búnkeres para firmar un +4, que le sitúa en una posición muy complicada con vistas a superar el corte.

"Un final muy duro. Decepcionado, frustrado y todo lo malo que se puede estar. Una pena", se sinceró el golfista de La Garriga (Barcelona).

El amateur catalán Alejandro de Castro tuvo una aceptable debut en su primer torneo profesional y finalizó con +3.

Al frente del liderato se situó Suber, de 26 años y 115 del mundo, uno de los 44 debutantes en el legendario campeonato británico y de los pocos en firmar un ‘eagle’, además de seis ‘birdies’ y tres ‘bogeys’.

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A un golpe, con -4, quedaron el coreano Sungjae Im y el inglés Dan Brown, quien confesó que en cada ronda fuma siete u ocho cigarrillos para calmar el estrés.

El también estadounidense Scottie Scheffler, con -2, tomó posiciones para tratar de revalidar su corona, después de un comienzo trepidante que le llevó a ponerse como líder provisional.

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El que sufrió fue el norirlandés Rory McIlroy, dos del ránking mundial, que acabó con +2, en una de sus peores sesiones en el Abierto Británico con seis 'bogeys'.

Tampoco estuvo atinado el inglés Matt Fitzpatrick, también con +2, quien se presentaba como uno de los favoritos después de ganar este curso tres torneos del PGA Tour y encaramarse el tercer puesto de la clasificación mundial.

El estadounidense Alex Smalley fue el único de la tanda matinal que llegó a ponerse con -5, pero un doble ‘bogey’ en el último hoyo le dejó en segunda línea en la general con -3, al igual que sus compatriotas Cameron Young y Bryson DeChambeau y el escocés Robert MacIntyre.

La anécdota de la vuelta la protagonizó el jugador amateur argentino Mateo Pulcini, que logró un ‘putt’ de doce metros que festejó emulando, ante los aficionados ingleses, al futbolista Enzo Fernández, autor del tanto del empate en la semifinal del Mundial de fútbol que permitió a la albiceleste remontar y meterse en la final. EFE

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