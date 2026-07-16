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PP y Vox valoran que la JEC vigile la aplicación de la ley de nietos en el voto exterior

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Madrid, 16 jul (EFE).- PP y Vox han valorado este jueves que la Junta Electoral Central (JEC) pida recabar más datos sobre la adscripción electoral que se otorgará a los nacionalizados con la 'ley de nietos' y han considerado que el máximo órgano para los comicios les da la razón sobre la necesidad de extremar la vigilancia ante las "dudas" sobre el censo exterior.

Ambos partidos se han pronunciado sobre la respuesta de la JEC a escritos de diferentes formaciones políticas en relación con la interpretación y aplicación de la 'ley de nietos'.

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La JEC ha solicitado a la Oficina del Censo un informe completo sobre la aplicación de dicha ley y el voto por correo de residentes ausentes, así como que la elaboración de una instrucción con criterios precisos para la determinación del municipio de inscripción electoral.

En un comunicado, el PP considera que la Junta da la razón a los populares al exigir mayores garantías en el proceso de adscripción al censo electoral exterior con "información adicional" y "nuevas instrucciones para garantizar la objetividad, homogeneidad y transparencia del procedimiento".

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“Es una buena noticia porque no estamos hablando de una cuestión menor, sino de un proceso que puede afectar a más de dos millones y medio de solicitudes de nacionalidad y, en consecuencia, a la composición del censo electoral en el exterior”, destaca el PP.

Consideran los de Alberto Núñez Feijóo que Vox el pronunciamiento de la JEC acredita que existen "dudas relevantes sobre la correcta aplicación de los criterios de adscripción al censo electoral en el exterior" y que, citando la resolución del órgano electoral, deben basarse en reglas “objetivas, homogéneas, suficientemente acreditadas y susceptibles de una aplicación uniforme por todas las oficinas consulares”.

“Después de esta resolución, el Gobierno ya no puede seguir ignorando las dudas existentes”, advierte el PP en la nota.

Opina que la instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública "excede los límites de la legislación vigente", de forma que exigen que no se produzcan nuevas incorporaciones al censo derivadas de esta instrucción sin que antes se "hayan implantado plenamente" los criterios y garantías exigidos por la JEC.

Asimismo, reclama la publicación desglosada de las altas en el censo "como elemento indispensable de transparencia y control público".

Por su parte, el coordinador jurídico de Vox y jefe de la delegación del partido en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha ensalzado en su cuenta de la red X que la JEC exija motivar en qué provincia se inscribe a los electores nacionalizados por la 'ley de nietos'.

"Pedíamos, pedimos y conseguiremos mucho más. Pero es un primer paso. La JEC no puede obviar el riesgo electoral brutal denunciado por Vox", zanja en su publicación.EFE

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