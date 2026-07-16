Miguel Velázquez: "Legrá pertenece a una época irrepetible y brillante del boxeo español"

Santa Cruz de Tenerife, 16 jul (EFE).- El púgil José Legrá, fallecido este jueves en Madrid a los 83 años, fue protagonista de una época dorada del boxeo español con nombres como Pedro Carrasco, Perico Fernández, Urtáin y el tinerfeño Miguel Velázquez, quien resalta de él que "perteneció a una época brillante e irrepetible".

Miguel Velazquez, que reside ahora en Madrid, ha estado durante las últimas horas con Legrá y ha asistido a su entierro, pero en realidad era habitual que se vieran casi todas las semanas en la residencia donde el recién fallecido pasó los últimos años.

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"Lo vamos a echar mucho de menos, porque, como siempre se dice cuando, un amigo se va...", indica el boxeador tinerfeño (campeón del mundo en 1976) quien echó de menos a determinados representantes de este deporte en el entierro. "Varios que debían estar no estaban".

Para el boxeador tinerfeño, se debe recordar que José Legrá fue campeón del mundo y defendió los colores de España en todos los lugares donde compitió. "Pero, a la hora de la verdad, cuando han pasado los años nadie se acuerda de ti", se lamenta.

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Velázquez lo conoció en los años sesenta cuando, Legrá vino de Cuba desde donde lo trajo Vicente Gil, presidente de la Federación Nacional y Europea de Boxeo. Desde el principio entrenaron juntos en el Recinto del Pardo, en principio para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, a las que no pudo acudir por no ser español.

De tanto hacer guantes juntos, el púgil tinerfeño conoce a la perfección el estilo y técnica de Legrá, a quien califica como "muy rápido, muy veloz desplazándose, muy bueno".

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Sin embargo, nunca hubo una pelea profesional entre ambos, dado que pertenecían a distinta categoría, uno era peso pluma y el canario ligero.

Con los años, se fue desarrollando una relación de amistad que duró hasta estos días y por eso humanamente dice de él que era "muy buena persona, siempre con buena disposición, amigo de ayudar a los amigos e incluso a los que no lo eran".

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Por ejemplo, recuerda que, como antes los cubanos solían pasar por España cuando se exiliaban normalmente para acabar en Estados Unidos, él solía ayudarlos económicamente, "hasta el punto de haberse gastado mucho dinero en ello".

Con Tenerife, desarrolló una relación especial debido al interés que el empresario Álvaro Rodríguez López tenía en el boxeo por lo que era habitual que invitara a Legrá, Velázquez y Carrasco a entrenar a esta isla y también a La Gomera.

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Igualmente, mantenía una amistad con el periodista Antonio Salgado, quien fue desde Canarias un brillante cronista de toda aquella época, en el que las islas ocuparon un puesto destacado gracias a Velázquez.

Salgado recuerda que en el archipiélago, Legrá disputó nueve combates, de los que casi todos fueron en la plaza de toros de Santa Cruz de Tenerife y coincide con Velázquez en que se trataba de un boxeador "con unas condiciones físicas excepcionales que sabía mantener las distancia y una gran pegada".

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Recuerda que, cuando se iba a enfrentar a una importante pelea, llamaba a Álvaro Rodríguez López, quien ponía a su disposición en Tecina (Tenerife) un cuadrilátero, y también que era un gran amigo de Juan Albornoz, 'Sombrita', otro gran boxeador tinerfeño.

"Sin duda Legrá, Carrasco y Miguel fueron la élite de aquellos años", dice Salgado. EFE

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