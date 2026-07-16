Merlier, no hay dos sin tres, se impone en un accidentado 'sprint'

Chalon-sur-Saône (Francia), 16 jul (EFE).- El belga Tim Merlier se apuntó su tercera victoria en este Tour de Francia, la sexta en total, en un accidentado 'sprint' en Chalon-sur-Saône en el que aventajó al neerlandés Olav Kooij y al belga Jasper Philipsen.

Una aparatosa caída en el último kilómetro desordenó la batalla final pero no impidió la pelea entre los grandes llegadores, en una etapa en la que no hubo cambios en la general que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar. EFE

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