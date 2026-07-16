Más de una decena de medios en un incendio en Tolbaños, a 15 kilómetros de Ávila

Ávila, 16 jul (EFE).- Más de una decena de medios materiales y humanos participan en las labores de extinción del incendio que se ha declarado en la tarde de este jueves en el término municipal abulense de Tolbaños (89 habitantes), situado a unos 15 kilómetros al norte de la capital de la provincia.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, las llamas se iniciaron por motivos que están siendo investigados a las 19.30 horas y a las 21.23 alcanzaron el nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR).

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La Administración autonómica ha explicado que esta situación se produce ante la posibilidad de que las llamas "puedan comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales".

En las labores de extinción, una vez retirados los medios aéreos ante la llegada de la noche, participan un total de diez medios: un técnico; un agente medioambiental; dos autobombas; dos cuadrillas helitransportadas y cuatro medios sin especificar.EFE

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agg/rf