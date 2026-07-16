Los dos matadores locales "tocan pelo" en el arranque de la feria de Julio de Valencia

Paco Aguado

Valencia, 16 jul (EFE).- Román y Nek Romero, los dos matadores de toros de la tierra anunciados en la corrida mixta que hoy abrió la Feria de Julio de Valencia, pasearon sendas orejas de un lote de desrazados pero manejables toros de Fraile de Valdefresno, mientras que la novillera Olga Casado pasó casi desapercibida con utreros sin apenas fuerzas.

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La concesión de los trofeos, de un tono localista, llegó ya en la segunda parte del festejo, después de la merienda, cuando la presidencia se decidió a atender las generosas peticiones del tendido, una vez que ya había negado la del primero de la tarde a Román.

Pero esa faena que se quedó sin premio fue una de las de más contenido de la tarde, en tanto que Román logró un gran inicio de muleta, con las rodillas en tierra, aprovechando las descolgadas y abiertas embestidas del "atanasio", al que aún logró alguna tanda más estimable antes de que comenzara a rajarse.

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Y aun así lo citó a recibir en la estocada, de la que salió prendido por el pecho, aunque sin mayores consecuencias que esa petición de oreja que no se atendió y que se repitió, ahora con la anuencia del presidente, en el cuarto, al que, rajado desde mucho antes, tuvo que perseguir el valenciano para acabar fijándolo en las tablas de la querencia, donde se extendió en los alardes en la distancia corta que calentaron el tendido.

El otro trofeo se lo llevó del quinto Nek Romero, en la que era sólo su tercera corrida de toros desde su alternativa. Como presentación, el también valenciano le hizo un firme y ajustado quite por saltilleras y gaoneras al que abrió plaza, para luego extenderse en un trabajo desigual con su primero, aunque con la cima de un circular invertido redondo y templado de apertura y una gran serie de naturales, de pulso y cadencia, antes de que el animal volviera grupas.

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El quinto, que también quiso salirse siempre de la pelea, al menos se mantuvo un rato más con cierto temperamento ante los engaños, como lo hizo en otro lento inicio de faena de rodillas y otra suave serie con la izquierda, cuando Nek Romero mostró la más prometedora cara de su toreo. De ahí esa otra de las dos orejas de la tarde.

El carácter mixto del festejo se lo dio la presencia de la novillera Olga Casado, que se presentaba en un coso de primera categoría, pero pasó casi desapercibida ante dos utreros de Montalvo débiles y afligidos, especialmente el que lidió en primer lugar, con el que no tuvo más remedio que abreviar.

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El sexto, de más volumen, casi sin fuerzas, al menos tuvo nobleza y una calidad que la torera supo sostener, por momentos, con sentido del temple y ortodoxia, aunque sin conseguir acallar las protestas del tendido antes de fallar con la espada.

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FICHA DEL FESTEJO:

Cuatro toros de José Enrique Fraile de Valdefresno, de buena presencia y en muy medidos de raza, rajados o con intención de hacerlo, pero con una dúctil movilidad; y dos novillos de Montalvo (el sexto como sobrero, sustituto de otro del mismo hierro devuelto por flojo en el turno anterior), de dispar trapío, débiles y afligidos.

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Román, de azul turquesa y oro: estocada trasera atravesada y descabello (vuelta al ruedo tras petición de oreja y aviso); estocada trasera perpendicular y descabello (oreja tras aviso).

Nek Romero, de nazareno y oro: pinchazo y estocada trasera atravesada (ovación); estocada trasera tendida desprendida y dos descabellos (oreja tras aviso).

La novillada Olga Casado, de gris tórtola y plata: estocada perpendicular y descabello (silencio); pinchazo y estocada delantera perpendicular (silencio tras aviso).

Entre las cuadrillas, Víctor del Pozo y Fernando Sánchez saludaron tras banderillear al quinto.

Al finalizar el paseíllo se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela y de los incendios de Almería.

Corrida mixta. Primer festejo de la feria de Julio de Valencia, con algo menos de media entrada (unos 5.000 espectadores), en tarde de calor húmedo y con lluvia pasajera. EFE

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(foto)