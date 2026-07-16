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La venta del Granada a un fondo estadounidense se alarga y crece incertidumbre en el club

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Granada, 16 jul (EFE).- La operación de venta del Granada CF, que va a pasar de manos chinas a un fondo de inversión estadounidense, aún no es efectiva y se alarga más de lo previsto en pleno periodo de pretemporada, lo que está llevando al club a una parálisis que pone muy nervioso al granadinismo y puede tener consecuencias negativas para la campaña 2026-27.

El acuerdo para que el paquete accionarial mayoritario del Granada pase del grupo asiático Wuhan DDMC al Big League Advantage (BLA) norteamericano está muy avanzado y casi cerrado desde hace semanas, pero su no concreción definitiva empieza a afectar gravemente en lo deportivo hasta el punto de que el equipo granadino es el único de Segunda que aún no ha cerrado ningún fichaje.

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Los accionistas que van a vender sus títulos no fichan porque no van a estar, dejando escapar en los últimos días a varios jugadores que tenían apalabrados y ya se han buscado otros destinos, y los que van a llegar a la entidad tampoco lo hacen porque aún no se ha producido su desembarco en el Granada, según indicaron fuentes cercanas al club rojiblanco.

A pesar de ello, el futuro nuevo grupo mayoritario en el Granada ya trabaja en la sombra e incluso en la ciudad andaluza, con incorporaciones que aún no pueden anunciar, precisaron las fuentes.

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Mientras, el conjunto entrenado por José Rojo ‘Pacheta’ acumula una semana y media de pretemporada con un plantel de circunstancias, en el que sólo hay diez jugadores del primer equipo de la pasada campaña y un elevado número de canteranos.

Esta situación ha generado un gran nerviosismo en el granadinismo, que ha pasado del anuncio del inminente cambio de propiedad, anunciado en los medios hace casi dos semanas, a la desesperación por la parálisis que vive el club.

Ya la pasada campaña el Granada fichó muy tarde por una mala planificación durante el verano y tuvo problemas para inscribir jugadores en las primeras jornadas, lo que derivó en un desastroso inicio de temporada que le mantuvo durante buena parte del curso en la zona de descenso, aunque al final logró la permanencia. EFE

jag/cc/jl

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