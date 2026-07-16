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La UME acude al fuego de Lozoyuela (Madrid), con desalojos y confinamiento en 2 municipios

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(Actualiza la EX4296 con más información)

Madrid, 16 jul (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha activado para incorporarse al operativo desplegado para hacer frente al incendio forestal de Lozoyuela, al norte de la Comunidad de Madrid, que ha obligado a ordenar desalojos y confinamientos en los municipios aledaños de Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas.

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La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado de que la Comunidad de Madrid ha pedido la intervención de la UME tras activar la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA, y a esta hora continúan los desalojos preventivos, el confinamiento de Buitrago y de las pedanías de Cinco Villas y Manjirón -en el municipio de Puentes Viejas-, las afecciones al tráfico y los cortes de suministro eléctrico en varios municipios de la zona.

En concreto, en Buitrago de Lozoya se ha llevado a cabo el desalojo preventivo de viviendas aisladas y de la urbanización San Lázaro, mientras que en Puentes Viejas se está procediendo al desalojo del núcleo urbano de Cinco Villas (con 131 habitantes censados).

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La otra pedanía afectada, la de Manjirón (458 habitantes), se mantiene en prealerta ante una posible evacuación.

Previamente, la Comunidad de Madrid había mandado un mensaje a través del sistema Es-Alert para ordenar el confinamiento tanto de esas dos pedanías como de la población afectada en la localidad de Buitrago de Lozoya.

El Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya ha informado de que, como medida preventiva, ha habilitado el pabellón deportivo municipal para acoger a las personas que pudieran verse afectadas por una posible evacuación.

Además, La Comunidad de Madrid indica que está cortada la salida 69 de la autovía A-1 y hay cortes en las carreteras M-126 (kilómetro 0) y M-135 (kilómetro 5), así como en las vías secundarias del área confinada.

Pasadas las 16 horas, el incendio también ha obligado a cortar el carril izquierdo de la A-1 en dirección Burgos a la altura de Lozoyuela durante cerca de una hora, si bien ya se ha reabierto al tráfico.

Actualmente se encuentran trabajando en la zona del incendio 28 dotaciones terrestres y 9 helicópteros de Bomberos y Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid.

El fuego se ha originado en el entorno del cerro de Cinco Villas, en el extremo norte del término municipal de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, y desde ahí ha avanzado hacia Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas.

"Los equipos de emergencia continúan desplegados para proteger a las personas y el entorno. Son momentos de coordinación, responsabilidad y trabajo en equipo", ha escrito en la red social X la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid recomienda "evitar cualquier desplazamiento hacia las zonas afectadas y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia".

Por su parte, la Guardia Civil mantiene desplegadas patrullas de seguridad ciudadana, las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Desde la Delegación del Gobierno piden a la ciudadanía que extreme la precaución, evite desplazamientos innecesarios a la zona y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. EFE

(foto)

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