Jordan Sakho regresará al Breogán tras finalizar su contrato en México

Lugo, 16 jul (EFE).- El pívot internacional congoleño Jordan Sakho regresará a la plantilla del Río Breogán una vez finalice su contrato a mediados de noviembre con el Soles de Mexicali, club que milita en la LNBP, la primera categoría de México.

“Jordan regresará una vez termine su contrato en México. Es un jugador de un enorme valor defensivo y con mucha capacidad para ayudarnos en el rebote”, afirmó el director deportivo del equipo celeste, Tito Díaz, en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Sakho disputó en esta última temporada 29 partidos en la liga Endesa, en los que promedió 5.3 puntos, 3.8 rebotes y 0.6 asistencias para una valoración media de 7.4 créditos en los 15 minutos que estuvo en pista por partido.

La renovación del congoleño se une a las ya anunciadas de Dominik Mavra, Aranitovic, Brankovic, Francis Alonso y Mihajlo Andric. EFE

dmg/jl