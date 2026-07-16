Gibraltar avisa de que los taxis españoles seguirán sin prestar servicio en el Peñón

La Línea de la Concepción (Cádiz), 16 jul (EFE).- Gibraltar ha avisado que los taxis españoles seguirán sin prestar servicio en el Peñón, tras la desaparición de la Verja con el tratado entre la UE y el Reino Unido y ha anunciado la presencia de inspectores de Transporte en la frontera para vigilar el cumplimiento de la normativa.

Según ha informado el Gobierno de Gibraltar en un comunicado este jueves, los inspectores controlarán la entrada de taxis españoles y levantarán acta e impondrán las multas correspondientes en caso de incumplimiento de las normas que regulan este servicio.

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Además, los inspectores colaborarán con otras fuerzas del orden para inmovilizar o retirar de Gibraltar los vehículos cuando sea necesario, según ha precisado el Ejecutivo gibraltareño.

Además ha pedido a la ciudadanía que comunique cualquier otra incidencia a las fuerzas de seguridad, que tratarán de resolver estos casos "con rapidez y prontitud".

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Asimismo, el Gobierno de Gibraltar ha señalado que está contactando con las jurisdicciones vecinas para recordar que las normas relativas al transporte transfronterizo no han cambiado.

El Ejecutivo ha expresado también su "pleno respaldo" a los taxistas gibraltareños y al servicio que prestan tanto a la comunidad como a los visitantes.

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"Los taxistas pueden contar con todo su apoyo para proteger a los conductores y su actividad", ha añadido el Gobierno de Gibraltar. EFE

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