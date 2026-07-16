Entregan a las familias los cuerpos de otros tres fallecidos en el incendio de Almería

Almería, 16 jul (EFE).- El Centro Integrado de Datos (CID) ha informado de que este jueves han sido entregados a sus familias los cuerpos de otros tres fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), por lo que ya sólo quedan cinco víctimas en el Instituto de Medicina Legal a la espera de ser reclamadas por sus allegados.

Los restos mortales entregados este jueves corresponden a una mujer estadounidense, a un hombre español y a un ciudadano del Reino Unido.

Tras estas gestiones, que se suman a las cinco ejecutadas ayer, los cuerpos que restan en las instalaciones forenses pertenecen a tres ciudadanos ingleses (dos mujeres y un varón) y a dos ciudadanos procedentes de Bélgica (un hombre y una mujer).

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Según el protocolo detallado por el CID, los cuerpos pendientes serán entregados conforme los reclamen las respectivas familias.

Una vez que la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, plaza número 3, avaló la totalidad de las identificaciones, las familias notificadas deben contactar con una empresa funeraria para realizar los trámites con el Registro Civil de Vera y obtener la preceptiva licencia de enterramiento.

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Durante todo este proceso, agentes de la Guardia Civil y equipos de psicólogos del cuerpo han sido los encargados de informar de manera presencial a los allegados.

El balance definitivo del siniestro contabiliza un total de trece víctimas mortales: ocho mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad. Doce de los fallecidos eran extranjeros (siete del Reino Unido, tres de Bélgica, una de Francia y otra de Estados Unidos) y uno español.

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La compatibilidad genética ha sido el único método primario utilizado para confirmar las identificaciones. El proceso se ha completado gracias a la obtención de los perfiles genéticos mediante las muestras biológicas de los familiares y a la colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y Francia.

Toda la labor técnica, así como la reunión y supervisión de los informes, se ha centralizado en el CID. Este órgano, activado el pasado viernes a las 9:30 horas en cumplimiento del protocolo nacional para sucesos con múltiples víctimas, está integrado por una Oficina Forense y agentes especializados del Servicio de Criminalística de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. EFE

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