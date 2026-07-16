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El futuro de Raúl de Tomás, lejos de Vallecas

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Madrid, 16 jul (EFE).- Raúl de Tomás, con contrato hasta 2027, regresa al Rayo Vallecano en esta pretemporada tras su fallida cesión al Al Wakrah, de Catar, y su futuro parece lejos del conjunto franjirrojo, ya que no entra en los planes de Beñat San José y el rendimiento mostrado en las últimas campañas le hacen ser uno de los jugadores a descartar para seguir en la plantilla.

Hace un año, sin sitio en el esquema de Iñigo Pérez, Raúl de Tomás decidió marcharse cedido al Al-Wakrah en busca de minutos para tratar de recuperar su mejor nivel, volver a sentirse importante y recobrar la confianza. Sin embargo, su paso por el equipo de Catar no fue el esperado y terminó a los pocos meses con trece partidos oficiales, tres de titular, y tres goles con 431 minutos de juego.

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Una lesión a principios de este 2026 precipitó su salida y, en febrero, se rescindió el contrato, por lo que lleva más de seis meses sin competir. Su último partido fue el 7 de enero ante Al-Arabi con solo 22 minutos sobre el césped.

Seis meses después el internacional español regresa al Rayo aunque su continuidad en la plantilla que dirige Beñat San José es una incógnita, ya que no entra en los planes del técnico vasco y nueve días después del inicio de la pretemporada aún no se ha ejercitado con sus compañeros.

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Desde su regreso al Rayo en 2022, convertido en el fichaje más caro en ese momento en la historia del club tras un traspaso con el Espanyol cercano a los diez millones de euros, Raúl de Tomás apenas ha tenido continuidad.

En la temporada 2022/23 disputó 19 partidos y marcó cuatro goles, en la 2023/2024 jugó 28 y anotó dos y en la 2024/2025, con Iñigo Pérez en el banquillo, solo jugó tres y estuvo dos meses y medio de baja por una "enfermedad común", según informó el club en su momento. En total, 50 partidos en tres campañas, unos números muy alejados de los registrados en su primera etapa en el equipo, entre 2017 y 2019, cuando marcó 38 goles en 66 encuentros. EFE

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