De Chattanooga a Nueva Jersey, el viaje de España hasta la final

Óscar Maya Belchí

Nueva York (EE.UU.), 16 jul (EFE).- El 5 de junio, la selección española aterrizó en Chattanooga (Tennessee) para iniciar su estancia en Estados Unidos con el objetivo de ser campeona del mundo. Una meta que, 41 días después y tras jugar en Atlanta, Guadalajara, Los Ángeles y Dallas, están a un partido, en Nueva Jersey, de conseguir.

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Chattanooga fue el punto de partida. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) eligió esta ciudad de Tennessee, de unos 110.000 habitantes, como su campo base para la fase de grupos del Mundial. No estaba en la lista de la FIFA, pero España la eligió haciendo un desembolso importante.

Por sus instalaciones, tranquilidad y cercanía respecto a Atlanta, donde jugó sus dos primeros partidos. Durante 25 días, la expedición vivió ‘aislada’ del Mundial, en su burbuja, en un hotel reservado en exclusiva para la selección con un coste superior a los dos millones de euros y entrenó en la Baylor School, un prestigioso centro educativo de Estados Unidos, cuya matriculación para un interno asciende a los 70.000 dólares y que adaptó y customizar sus instalaciones para acoger a la vigente campeona de Europa.

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La relación con la ciudad fue mucho más allá de lo deportivo. España abrió su primer entrenamiento al público, recibió el apoyo constante de cientos de aficionados locales en su hotel de concentración y dejó una huella que el propio alcalde de Chattanooga, Tim Kelly, resumió el día de la despedida con un mensaje dirigido a la expedición: "Habéis sido una inspiración para nuestra ciudad".

Desde Tennessee arrancó el largo recorrido por Estados Unidos. España debutó en Atlanta frente a Cabo Verde antes de regresar a Chattanooga. Repitió el mismo desplazamiento para enfrentarse a Arabia Saudí y viajó a Guadalajara para medirse a Uruguay. Los dos primeros, por carretera, a México en avión. Tras esto, cerró su cuartel general en Chattanooga.

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Con el inicio de las eliminatorias llegó también el cambio de rutina. La FIFA no permitió a España seguir en Chattanooga y comenzó un recorrido itinerante aunque, eso sí, repetitivo. Primero puso rumbo a Los Ángeles para disputar los dieciseisavos de final contra Austria; después viajó hasta Dallas para los octavos ante Portugal; volvió a Los Ángeles para los cuartos frente a Bélgica y retornó a Dallas para las semifinales contra Francia.

En total, la expedición española ha afrontado siete vuelos, cuatro desplazamientos en autobús y un cambio de país. Cerca de 17.000 kilómetros.

Una realidad que ha obligado al cuerpo técnico a adaptar los entrenamientos, priorizar la recuperación y reducir la carga física en función de los viajes.

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Planificación que les ha llevado hasta la final, en Nueva Jersey. Un estado de la costa este de Estados Unidos al que llegó el miércoles y en el que, salvo las ruedas de prensa oficiales del viernes antes de la final, permanecerán en su hotel de concentración, centro de entrenamiento y la gran final, en el Metlife Stadium, para culminar su objetivo: bordar la segunda estrella de campeones del mundo en el escudo. EFE