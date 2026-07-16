Cruz Roja monta un albergue en Humanes (Guadalajara) para afectados del incendio La Mierla

Guadalajara, 16 jul (EFE).- Cruz Roja ha montado un albergue en el polideportivo de Humanes (Guadalajara) para atender a las personas que han tenido que ser evacuadas por el incendio forestal que se ha declarado este jueves en la localidad guadalajareña de La Mierla, entre ellos 47 niños desalojados de un campamento de Umbralejo.

El albergue que se ha montado en Humanes tiene capacidad para acoger a 50 personas, aunque puede ampliarse para que acoja a cien personas, han informado a EFE fuentes de Cruz Roja Guadalajara.

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Asimismo, han indicado que hasta Humanes se ha desplazado el Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias (ERIE), el equipo de atención psicosocial y una ambulancia de soporte vital básico (SBV) de la organización no gubernamental, con un total de 14 personas.

Estas mismas fuentes han señalado que están a la espera de la llegada de un grupo de 47 niños desalojados de un campamento de Umbralejo, mientras que solo hay un vecino de La Mierla.

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Por otro lado, los medios aéreos ya se han retirado de las tareas de extinción al caer la noche, por lo que quedan trabajando en el lugar los medios terrestres del Plan Infocam y de la Unidad Militar de Emergencias. EFE

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