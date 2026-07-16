Controlado el incendio de Lozoyuela (Madrid)

Madrid, 16 jul (EFE).- El incendio forestal declarado durante la tarde de este jueves ha quedado controlado durante la noche, después de calcinar cerca de 70 hectáreas, evacuar a 100 personas y a confinar a más de 2.000 en las localidades de Cinco Villas, Mangirón, del municipio de Puentes Viejas, entre otras, ha informado el Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya.

El consistorio, a través de un mensaje difundido en redes sociales, ha indicado que el foco ha surgido en una zona de bosque, mientras que el perímetro "continúa asegurándose con retenes, bomberos y la Unidad Militar de Emergencias".

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Durante la noche trabajarán en las labores de extinción 28 medios terrestres de los Bomberos, Agentes Forestales y Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid. Además, en el Puesto de Mando Avanzado, situado en el Parque de Bomberos de Lozoyuela, se encuentra activado un dispositivo del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA 112), ha informado el 112 de esta comunidad autónoma.

La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM 112), ha recomendado a la población afectada "mantener la precaución y evitar desplazamientos innecesarios".

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado, a través de un mensaje difundido en su perfil de X, que se personarán como "acusación popular" después de que se haya conocido la detención de una persona sospechosa de haber provocado el incendio "en la Sierra Norte". EFE