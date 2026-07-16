Espana agencias

Compromís denuncia a Inspección de la Fiscalía posible "filtración" a un diputado de Vox

Guardar
Google icon

València, 16 jul (EFE).- Compromís ha denunciado este jueves ante la Inspección de la Fiscalía una posible "filtración" de información a un diputado de Vox en Les Corts Valencianes, para que determine si hay responsabilidad y sancione, en su caso, a la fiscal de Nules (Castellón).

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha anunciado la presentación de esta denuncia para que la Inspección de la Fiscalía abra las diligencias oportunas después de dar a conocer que el síndic adjunto de Vox, David Muñoz, desvelara este miércoles que los detenidos por un caso de trata en Nules "son todos paquistanís y en proceso de regularización".

PUBLICIDAD

Muñoz fue cazado por un micro abierto, durante la Comisión de Economía de Les Corts Valencianes, presumiendo de utilizar "información privilegiada" de la fiscal de Nules para vincular inmigración y delincuencia, siendo estos datos confidenciales, según el escrito presentado por el grupo parlamentario de Compromís-Sumar a la Mesa del Congreso dirigida al Gobierno de España.

Concretamente, precisa, el señor Muñoz dijo: "¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Lo sé porque me lo ha dicho la fiscal".

Para Baldoví, es "muy grave que la justicia esté informando a unos partidos políticos para que hagan uso de esa información" y que "un diputado de Vox esté presumiendo de que una fiscal le está pasando información privilegiada para que la pueda utilizar en beneficio propio".

PUBLICIDAD

"Cuando una fiscal está trabajando para un partido político, como Vox, y no está trabajando para el conjunto de los intereses de los ciudadanos, es gravísimo", ha agregado Baldoví. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

La sanción que sufrieron Rodri y Morata y que podría afectar a la final del Mundial 2026 contra Argentina: “Gibraltar es español”

La FIFA prohíbe expresamente los mensajes políticos en sus partidos

La sanción que sufrieron Rodri y Morata y que podría afectar a la final del Mundial 2026 contra Argentina: “Gibraltar es español”

La Junta Electoral Central pide acreditar el arraigo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para asignarles circunscripción electoral

El órgano superior de la Administración electoral pide a la Oficina del Censo Electoral más información sobre esta disposición dentro de la ley de Memoria Democrática

La Junta Electoral Central pide acreditar el arraigo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para asignarles circunscripción electoral

Las vacaciones de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia con su primer hijo mientras esperan la llegada del segundo: de Cerdeña a Milán, pasando por Génova

La familia ha hecho todo un recorrido por Italia y el Mediterráneo durante la cuenta atrás para el esperado segundo parto de la hija de Terelu Campos

Las vacaciones de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia con su primer hijo mientras esperan la llegada del segundo: de Cerdeña a Milán, pasando por Génova

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 16 julio

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 16 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Junta Electoral Central pide acreditar el arraigo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para asignarles circunscripción electoral

La Junta Electoral Central pide acreditar el arraigo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para asignarles circunscripción electoral

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

ECONOMÍA

Estrategias que recomiendan los economistas a partir de los 40 años para aumentar la pensión y los ingresos en la jubilación

Estrategias que recomiendan los economistas a partir de los 40 años para aumentar la pensión y los ingresos en la jubilación

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

DEPORTES

La sanción que sufrieron Rodri y Morata y que podría afectar a la final del Mundial 2026 contra Argentina: “Gibraltar es español”

La sanción que sufrieron Rodri y Morata y que podría afectar a la final del Mundial 2026 contra Argentina: “Gibraltar es español”

El día que Pep Guardiola predijo que Rodri volvería a su mejor nivel en el Mundial 2026 tras su lesión de rodilla

Las estrellas de Inglaterra sentencian a Tomas Tuchel: “A este nivel no es suficiente con aferrarse al 1-0″

Carlos Alcaraz ya tiene fecha de vuelta tras su lesión de muñeca: se apunta a Cincinnati

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente