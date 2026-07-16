Compromís denuncia a Inspección de la Fiscalía posible "filtración" a un diputado de Vox

València, 16 jul (EFE).- Compromís ha denunciado este jueves ante la Inspección de la Fiscalía una posible "filtración" de información a un diputado de Vox en Les Corts Valencianes, para que determine si hay responsabilidad y sancione, en su caso, a la fiscal de Nules (Castellón).

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha anunciado la presentación de esta denuncia para que la Inspección de la Fiscalía abra las diligencias oportunas después de dar a conocer que el síndic adjunto de Vox, David Muñoz, desvelara este miércoles que los detenidos por un caso de trata en Nules "son todos paquistanís y en proceso de regularización".

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Muñoz fue cazado por un micro abierto, durante la Comisión de Economía de Les Corts Valencianes, presumiendo de utilizar "información privilegiada" de la fiscal de Nules para vincular inmigración y delincuencia, siendo estos datos confidenciales, según el escrito presentado por el grupo parlamentario de Compromís-Sumar a la Mesa del Congreso dirigida al Gobierno de España.

Concretamente, precisa, el señor Muñoz dijo: "¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Lo sé porque me lo ha dicho la fiscal".

Para Baldoví, es "muy grave que la justicia esté informando a unos partidos políticos para que hagan uso de esa información" y que "un diputado de Vox esté presumiendo de que una fiscal le está pasando información privilegiada para que la pueda utilizar en beneficio propio".

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"Cuando una fiscal está trabajando para un partido político, como Vox, y no está trabajando para el conjunto de los intereses de los ciudadanos, es gravísimo", ha agregado Baldoví. EFE