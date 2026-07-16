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Cantabria y Asturias, con más de 10 peticiones por plaza en grados universitarios de Salud

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Madrid, 16 jul (EFE).- Los grados de salud en las universidades públicas de Cantabria y Asturias registran más de 10 solicitudes por plaza en primera opción y Medicina sigue siendo la carrera con mayor ocupación, con 9,5 peticiones por matrícula.

Son datos del informe 'Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2026', publicado este jueves por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) y que profundiza en las características del sistema universitario presencial de cada región.

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Un estudio que se da a conocer cuando miles de estudiantes realizan estos días las matrículas de sus grados en universidades presenciales públicas, y muchos de ellos solicitan sus plazas por primera vez tras finalizar la prueba de acceso a la universidad (PAU).

La Fundación CYD ha publicado un mapa interactivo de las universidades españolas para desglosar por comunidades autónomas las características universitarias de cada región; su financiación, la inserción laboral de los graduados o el perfil del estudiante y del profesor docente investigador.

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En este sentido, el estudio señala que las plazas de las universidades públicas presenciales de La Rioja, Galicia, Cataluña y Navarra prácticamente se ocupan al 100 % con los matriculados de nuevo ingreso, mientras que Extremadura sigue siendo la comunidad con más plazas libres, al dejar libre un 24 %.

Le sigue Canarias y Castilla y León, que ocupan el 85 % de sus plazas y Murcia el 87 %.

El ámbito con más solicitudes en primera opción en las universidades públicas presenciales es salud, con 4,35 solicitudes por plaza, destacando Cantabria y Asturias con más de 10 solicitudes por plaza. A nivel estatal la media son 9,5 plazas por alumno en Medicina.

Informática tiene unas tasas de ocupación del 100 %, Educación del 97,5 %, Negocios y Administración y Derechos, del 96, 4 %, Ciencias, del 96 % y las carreras de Ingeniería, Industria y Construcción, del 95 %.

Los estudios vinculados a los servicios y a las artes y humanidades son los que tienen menores tasas de ocupación y presentan menos de una solicitud por plaza.

Las universidades públicas de Cantabria, La Rioja y Murcia dejan libres plazas en grados de servicios y la Comunidad Valenciana en los del sector primario.

Precisamente, los precios públicos por alumno oscilan entre los 1.686 euros por matrícula en las universidades públicas madrileñas y los 707 euros en las gallegas, según datos correspondientes a 2023, que sitúa la media en 1.182 euros por matrícula.

Las regiones con mayor porcentaje de titulados en ámbitos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son Asturias (31 %), el País Vasco (29,4 %) y Aragón (28 %), frente al promedio del 22 % que registra el conjunto de las universidades presenciales.

Las mujeres siguen siendo minoría: 37,4 % de presencia en las STEM.

Por otra parte, los estudios de negocios, administración y derecho son los más demandado en las universidades públicas de Navarra (26 %), Castilla y León (24 %) y Madrid (22 %), mientras que los de salud y los servicios sociales destacan en Murcia (24 %), Castilla-La Mancha y Navarra (22 %, respectivamente).

Ingeniería, industria y construcción lideran los grados más elegidos en País Vasco y Aragón (ambas 19,6 %) y en Navarra (18 %) y educación tiene más estudiantes en La Rioja (24 %), Extremadura (22,3 %) y Canarias (21 %).

Ciencias sociales, periodismo y documentación son los grados con mayor protagonismo en Cataluña (12 %), Madrid (12 %) y Castilla y León (11 %) y artes y humanidades en Andalucía (11 %), Cataluña (11 %) y Galicia (10 %).

Y la mayor proporción de estudiantes internacionales se da en Navarra (22 %), Cantabria (17 %) y Castilla y León y Cataluña (ambas con un 14,6 %).

El informe analiza la inserción de los titulados en el curso 2019-2020 a los cuatro años de egresar.

En contratación indefinida destacan los titulados de Madrid (80 %), la Comunidad Valenciana (77 %) y Andalucía (76 %) y en cuanto a los salarios percibidos son los estudiantes de las universidades del País Vasco (34.568 euros), Navarra (34.196 euros), Cataluña (33.639 euros) y Madrid (33.451 euros), los que más cobran.

Por otra parte el 40,5 % de alumnos de grado completan sus estudios en el tiempo estipulado, liderando Navarra (52 %), Cataluña (47 %) y Castilla y León (45 %).EFE

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