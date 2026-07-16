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Aleksa Avramovic, cedido al Bahcesehir turco para la próxima temporada

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Redacción Deportes, 16 jul (EFE).- El escolta serbio Aleksa Avramovic jugará la próxima temporada en el Bahcesehir College de Estambul, al que llega cedido del Dubai Basketball, según ha anunciado este jueves el conjunto turco.

El internacional serbio, de 30 años, disputó 20 encuentros en la pasada Euroliga con unos promedios de 9,3 puntos, 3 asistencias, 2 rebotes y 1,3 robos por partido. Además, contribuyó al primer título de la historia del Dubai Basketball al proclamarse campeón de la Liga ABA, competición en la que firmó 7 puntos y 2,7 asistencias de media.

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Avramovic regresará a la Eurocopa, torneo en el que debutó con el Unicaja de Málaga en la temporada 2019-2020 y que volvió a disputar con el Partizan de Belgrado durante el curso 2021-2022, informó la Euroliga en su web oficial.

El jugador serbio llegó al Dubai Basketball el pasado verano con un contrato de tres temporadas, tras completar una campaña en el CSKA de Moscú, donde fue distinguido como mejor debutante de la Liga VTB.

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Antes de su etapa en Rusia, defendió durante tres temporadas la camiseta del Partizan, disputando las dos últimas en la Euroliga. Además, fue campeón de la Liga ABA con el equipo de Belgrado en 2023, antes de iniciar su etapa en Dubai.

En la máxima competición continental acumula 69 partidos, con unos promedios de 8,6 puntos y 2,1 asistencias por encuentro.

A lo largo de su carrera también ha vestido las camisetas del Borac Cacak, club en el que se formó, el OKK Beograd, el Varese italiano y el Estudiantes español. En la Eurocopa suma 26 partidos, con unas medias de 7,8 puntos, 2,4 asistencias, 2 rebotes y 1,2 robos por encuentro.

Con la selección de Serbia ha conquistado la medalla de plata en el Mundial de 2023 y la de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. EFE

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