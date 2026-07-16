6.000 hectáreas calcinadas en Orés (Zaragoza) y nuevos incendios en Madrid y Guadalajara

Madrid, 16 jul (EFE).- El incendio declarado en Orés (Zaragoza) afecta ya a más de 6.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a cerca de 700 vecinos de las localidades cercanas, mientras que los servicios de extinción trabajan en otros fuegos iniciados durante la tarde, preocupando especialmente uno en Madrid y otro en Guadalajara.

En Lozoyuela (provincia de Madrid) se ha activado la Unidad Militar de Emergencias (UME) y se ha llevado a cabo el confinamiento preventivo de algunos habitantes de Buitrago de Lozoya y varias pedanías, mientras en La Mierla (Guadalajara) se ha desplegado un centenar de efectivos de la UME.

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En un escenario de riesgo extremo de incendio en buena parte del país, el fuego en la localidad de Orés, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, ha calcinado ya más de 6.000 hectáreas y en él trabajan 19 medios aéreos y 400 efectivos terrestres.

Se mantienen evacuados cerca de 700 vecinos de las localidades de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo.

El consejero de Medioambiente del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha precisado que se han realizado trabajos para establecer líneas de defensa en torno al perímetro de Uncastillo.

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Para ello hay desplegadas dos brigadas de la UME, con una tercera en camino, además de bomberos de la Diputación de Zaragoza.

El responsable autonómico de Medio Ambiente ha explicado que está previsto que siga habiendo temperaturas muy elevadas, escasa humedad y viento del sur y del suoroeste, que es el que complica las tareas de extinción.

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La Comunidad de Madrid ha activado la Situación Operativa 2 del Plan Infoma por un incendio forestal registrado durante la tarde de este jueves en Loyozuela y la UME se ha activado para incorporarse.

A esta hora continúa el confinamiento en Buitrago de Lozoya (con algunas viviendas desalojadas) y el desalojo de la pedanía de Cinco Villas (131 habitantes), mientras que la de Manjirón (458 habitantes) se mantiene en prealerta, ambas pertenecientes al municipio de Puentes Viejas.

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El incendio ha obligado a cortar el carril izquierdo de la A-1 en dirección Burgos a la altura de Lozoyuela durante cerca de una hora, si bien ya se ha reabierto al tráfico.

En Castilla-La Mancha, un incendio forestal iniciado en el término municipal de La Mierla (Guadalajara), ha obligado a la movilización de cerca de un centenar de efectivos de la UME.

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Por este fuego, que está actualmente en situación operativa de nivel 2, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha enviado un mensaje Es-Alert para informar a la población de La Mierla -unas 40 personas- de la orden de evacuación.

Paralelamente, se ha dado por controlado el incendio forestal que se declaró este miércoles en Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real), que, según las primeras estimaciones, ha afectado a unas 800 hectáreas de terreno.

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Los Bomberos de la Generalitat trabajan este jueves en la extinción de un nuevo incendio declarado en Aiguamúrcia (Tarragona), que ya ha sido estabilizado y que ha quemado una superficie forestal de 1,5 hectáreas, según datos de Agentes Rurales.

En apenas ocho días ha habido cuatro incendios en Aiguamúrcia y una reactivación, que fue estabilizada ayer.

Por otra parte, el fuego de Sant Quirze Safaja (Barcelona) ha sido controlado después de afectar a unas 97 hectáreas y obligar a evacuar una casa de colonias y un 'camping' y a confinar varias casas aisladas de la zona.

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El peligro de incendios forestales continúa en niveles "extremos o muy altos" en gran parte de España y podría aumentar en los próximos días, en un escenario marcado, además, por la formación de tormentas secas en áreas montañosas, ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El riesgo es "extremo" en áreas de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Cataluña, Aragón y Castilla y León, así como en puntos de la Andalucía mediterránea, Murcia, el interior de la Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra.

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El peligro se sitúa en niveles "muy altos" en zonas de Andalucía y Extremadura, el interior de Galicia, Baleares y La Rioja.

Es probable que la situación se mantenga en términos similares o que el peligro aumente durante los próximos días, señala la Aemet. EFE

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