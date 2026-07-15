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El Valencia Basket ficha a la exterior Alisia Jenkins con un contrato temporal

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Valencia, 15 jul (EFE).- El Valencia Basket ha incorporado a la exterior estadounidense Alisia Jenkins, que firma un contrato temporal hasta el mes de noviembre con posibilidad de ampliación, según informó el club este miércoles.

De 32 años y 1.85 metros de altura, Jenkins llegará a la disciplina ‘taronja’ procedente del Savannah Steel, equipo con el que está disputando la liga de desarrollo en Estados Unidos después de haber terminado la temporada 2025/2026 con el Maccabi Karmiel.

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Jenkins cuenta con experiencia en la Liga Femenina Endesa después de haber defendido las camisetas del Casademont Zaragoza en 2016 y del CB Zaramat en 2018. También cuenta con minutos en competiciones europeas como en la Eurocopa que disputó con el Ramat Hasharon de Israel o con el Basket Lattes Montpellier francés.

La nueva jugadora del Valencia Basket llegó a debutar en la WNBA, aunque tuvo un paso fugaz y solo disputó cinco partidos repartidos en tres equipos: Indiana Fever, Chicago Sky y Phoenix Mercury. EFE

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cma/cta/jl

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