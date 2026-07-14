Espana agencias

Un mural, una placa de metal, forja y cianotipia acercan el arte al medio rural riojano

Guardar
Google icon

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 14 jul (EFE).- Un mural al aire libre, una placa de metal, una obra realizada mediante forja y una pieza de cianotipia botánica celebran el décimo aniversario del festival Camprovinarte, que se celebra hasta el próximo día 19 en el pequeño municipio riojano de Camprovín, lo que permite acercar el arte y la cultura al medio rural.

PUBLICIDAD

Así lo ha afirmado a EFE la directora de este festival, Celia Fontecha, quien ha explicado que los artistas que participan en esta décima edición son Sea 162, Fragua Norte, Mónica Campdepadrós y Jorge Aliaga, cuyas obras creadas a lo largo de esta semana pasarán a formar parte del paisaje habitual del municipio.

Fontecha ha señalado que Camprovinarte busca dar a conocer el mundo rural, ya que atrae a unos 1.200 visitantes en cada edición a un pueblo de unos 160 habitantes; así como reivindicar que “las zonas despobladas también cuentan con cultura”.

PUBLICIDAD

Ha precisado que las piezas que construirán estos días los artistas sumarán a las más de 50 intervenciones de arte callejero realizadas por los creadores que han participado en años anteriores y que se pueden contemplar al pasear por las calles de Camprovín.

En concreto, ha proseguido, el artista madrileño Sea 162 realizará un mural a modo de “investigación artística, que explora la relación con la geología y el territorio”, de forma que convertirá las tierras del entorno de Camprovín en pintura mediante unos procesos químicos y pintará el mural con ellas.

Por su parte, el dúo Fragua Norte, compuesto por la porteña Juana Migliore y el madrileño Sergio de Juan, fabricarán una gran pieza de hierro mediante la técnica de la forja, que “se está perdiendo”, cuya temática girará en torno a la despoblación, ha detallado Fontecha.

La artista barcelonesa Mónica Campdepadrós fabricará una placa de metal a partir de varias piezas unidas, que, ha dicho, “se va a quedar como envejecida y tirando a un tono oxidado”.

La intervención del fotógrafo y artista visual zaragozano Jorge Aliaga unirá cianotipia botánica y fotografía analógica, de forma que, según Fontecha, "revelará fotografías en unas sábanas especiales que, luego, se colgarán en un edificio”.

Este festival de expresiones artísticas ha logrado “poner a Camprovín en el mapa”, dar valor a zonas rurales como esta, una labor que esperan “seguir cumpliendo por muchos más años”; y acercar el arte y la cultura a pueblos pequeños.

Ha puesto en valor la función de este festival de “garantizar el acceso a la cultura para toda la población, con independencia del lugar en el que resida”, lo que favorece la reducción de “las desigualdades territoriales”.

Camprovinarte también brinda a los artistas la posibilidad de desarrollar sus proyectos en un contexto rural al utilizar distintos espacios del municipio, como fachadas, muros, pavimentos y enclaves naturales, a modo de soporte para sus intervenciones, ha subrayado. EFE

sjf/alg/lml

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El aire acondicionado no resfría: la mala ventilación es la que favorece la transmisión de los virus

Ventilar correctamente una habitación durante el verano es una medida importante para mantener una buena calidad del aire

El aire acondicionado no resfría: la mala ventilación es la que favorece la transmisión de los virus

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

El 35% considera que no cuenta con recursos suficientes y otro 27% debe conservar liquidez para los gastos cotidianos

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

Una mujer firma el contrato de una vivienda pero los bancos no le dan la hipoteca: se queda sin casa y debe indemnizar a los vendedores con 200.000 euros

El litigio ha durado seis años. La afectada aspiraba a hacerse con un piso de cerca de 1,5 millones en París

Una mujer firma el contrato de una vivienda pero los bancos no le dan la hipoteca: se queda sin casa y debe indemnizar a los vendedores con 200.000 euros

El mapa de la vivienda barata en España: los 25 municipios con los precios más bajos

La lista, elaborada con datos de idealista, identifica las localidades con los precios más asequibles para comprar vivienda, en un mercado donde la media alcanza ya los 2.823 euros por metro cuadrado

El mapa de la vivienda barata en España: los 25 municipios con los precios más bajos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El valor de las gasolinas cambia constantemente, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

Polémica por el señalamiento de un diputado de Vox a una estudiante con hiyab elegida para dar un discurso en la graduación de su universidad

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

Mariano Rajoy, protagonista inesperado del Francia-España, sigue acumulando críticas y se mantiene firme: “No me voy a poner al nivel de ciertos ministros españoles”

El Supremo tumba parte del Reglamento de Extranjería, pero avala el grueso de la reforma: impide denegar permisos de residencia por antecedentes penales

ECONOMÍA

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

Una mujer firma el contrato de una vivienda pero los bancos no le dan la hipoteca: se queda sin casa y debe indemnizar a los vendedores con 200.000 euros

El mapa de la vivienda barata en España: los 25 municipios con los precios más bajos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Los planes de pensiones arrasan en rentabilidad a los fondos de inversión, pero los ahorradores sacan el dinero de ellos

DEPORTES

España estrena equipación para jugar contra Francia la semifinal del Mundial: la camiseta blanca que que arrasa en ventas, pero con otro pantalón

España estrena equipación para jugar contra Francia la semifinal del Mundial: la camiseta blanca que que arrasa en ventas, pero con otro pantalón

Francia - España, el nuevo clásico europeo: el póker de finales y semifinales que enfrenta a La Roja y los ‘Bleus’ desde 2012

Lamine Yamal responde a la prensa antes del partido contra Francia: “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí”

El Mundial 2026 o el torneo en el que Bellingham consiguió desquitarse de las críticas de la prensa inglesa: Jude ya no se “queda en casa”

Lamine Yamal o la peor pesadilla de Francia: dos victorias y tres goles en los últimos encuentros ante Les Bleus