Un mural, una placa de metal, forja y cianotipia acercan el arte al medio rural riojano

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 14 jul (EFE).- Un mural al aire libre, una placa de metal, una obra realizada mediante forja y una pieza de cianotipia botánica celebran el décimo aniversario del festival Camprovinarte, que se celebra hasta el próximo día 19 en el pequeño municipio riojano de Camprovín, lo que permite acercar el arte y la cultura al medio rural.

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Así lo ha afirmado a EFE la directora de este festival, Celia Fontecha, quien ha explicado que los artistas que participan en esta décima edición son Sea 162, Fragua Norte, Mónica Campdepadrós y Jorge Aliaga, cuyas obras creadas a lo largo de esta semana pasarán a formar parte del paisaje habitual del municipio.

Fontecha ha señalado que Camprovinarte busca dar a conocer el mundo rural, ya que atrae a unos 1.200 visitantes en cada edición a un pueblo de unos 160 habitantes; así como reivindicar que “las zonas despobladas también cuentan con cultura”.

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Ha precisado que las piezas que construirán estos días los artistas sumarán a las más de 50 intervenciones de arte callejero realizadas por los creadores que han participado en años anteriores y que se pueden contemplar al pasear por las calles de Camprovín.

En concreto, ha proseguido, el artista madrileño Sea 162 realizará un mural a modo de “investigación artística, que explora la relación con la geología y el territorio”, de forma que convertirá las tierras del entorno de Camprovín en pintura mediante unos procesos químicos y pintará el mural con ellas.

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Por su parte, el dúo Fragua Norte, compuesto por la porteña Juana Migliore y el madrileño Sergio de Juan, fabricarán una gran pieza de hierro mediante la técnica de la forja, que “se está perdiendo”, cuya temática girará en torno a la despoblación, ha detallado Fontecha.

La artista barcelonesa Mónica Campdepadrós fabricará una placa de metal a partir de varias piezas unidas, que, ha dicho, “se va a quedar como envejecida y tirando a un tono oxidado”.

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La intervención del fotógrafo y artista visual zaragozano Jorge Aliaga unirá cianotipia botánica y fotografía analógica, de forma que, según Fontecha, "revelará fotografías en unas sábanas especiales que, luego, se colgarán en un edificio”.

Este festival de expresiones artísticas ha logrado “poner a Camprovín en el mapa”, dar valor a zonas rurales como esta, una labor que esperan “seguir cumpliendo por muchos más años”; y acercar el arte y la cultura a pueblos pequeños.

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Ha puesto en valor la función de este festival de “garantizar el acceso a la cultura para toda la población, con independencia del lugar en el que resida”, lo que favorece la reducción de “las desigualdades territoriales”.

Camprovinarte también brinda a los artistas la posibilidad de desarrollar sus proyectos en un contexto rural al utilizar distintos espacios del municipio, como fachadas, muros, pavimentos y enclaves naturales, a modo de soporte para sus intervenciones, ha subrayado. EFE

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