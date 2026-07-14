Tres heridos por asta de toro en el último encierro de los Sanfermines 2026

(Actualiza la NA2057 con un nuevo herido por asta de toro)
Pamplona, 14 jul (EFE).- Tres corredores han sufrido heridas por asta de toro en el último encierro de los Sanfermines 2026 que ha resultado muy peligroso.
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Según el primer parte médico facilitado desde el Hospital Universitario de Navarra, tras el encierro protagonizado por los astados de Jandilla dos corredores han sido trasladados con cornadas, uno desde el Ayuntamiento con una herida por asta en el muslo y otro desde Telefónica con una herida en el tórax. Ambos se encuentran estables.
Posteriormente se ha comunicado que un tercer corredor ha resultado corneado en la plaza de toros, sin que por el momento se haya facilitado más información al respecto.
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El número de atenciones y traslados ha ido también en aumento superando la decena por contusiones y heridas de diversa consideración. EFE
(Foto) (Vídeo)
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