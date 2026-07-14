Rabanne nombra a Olivier Rousteing nuevo director creativo

Madrid, 14 jul (EFE).- Rabanne ha anunciado este martes el nombramiento de Olivier Rousteing como director creativo. La firma, que pertenece al grupo Puig, destaca que tras una década de notable transformación y un "impulso creativo sostenido", la llegada del diseñador marca un nuevo paso significativo en la evolución de la marca.

"La llegada de Olivier Rousteing abre una nueva etapa de desarrollo creativo para honrar el legado distintivo y a la vez subversivo de la Casa, al tiempo que amplía su expresión de cara al futuro", aseguran en un comunicado en el que detallan que su primer desfile será el próximo marzo en el marco de la pasarela parisina de moda femenina con la colección otoño-invierno 2027.

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Rousteing sustituye a Julien Dossena que abandonó la firma tras trece años al frente.

"Inicio este nuevo capítulo con un profundo respeto por el extraordinario legado de Rabanne y con entusiasmo por todo lo que construiremos juntos", ha dicho el diseñador que ha señalado que para él la moda es "emoción, identidad y la confianza para expresar quiénes somos realmente", ha dicho el que fuera director creativo de Balmain hasta noviembre de 2025.

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Bajo la dirección creativa de Olivier Rousteing, Rabanne seguirá expandiendo su universo mediante nuevas categorías de productos, consolidando un ecosistema integral donde la moda, la belleza y la innovación conviven en un diálogo constante.

También indican que continuará cultivando una "identidad singular y radical", que reflejará su ambición de ser fiel a su "espíritu de audacia, creatividad y relevancia cultural", con la configuración de una visión contemporánea del lujo para una audiencia global.

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Ana Trias, presidenta de Marcas de Prestigio y Moda de Puig ha reseñado que la visión creativa de Rousteing es "audaz, magnética y está profundamente conectada con la energía actual (...) y le convierte en una elección natural para Rabanne. Con Olivier, iniciamos un nuevo capítulo". EFE

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