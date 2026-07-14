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Peligroso último encierro con toros de Jandilla, que dejan tres corneados

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Pamplona, 14 jul (EFE).- Los toros de la ganadería pacense de Jandilla han cerrado este martes los encierros de los Sanfermines 2026 con una carrera muy peligrosa y accidentada en la que los astados se han caído en varias ocasiones y han arremetido contra los mozos, de los que tres han sido corneados.

En su vigésimo quinta participación en el encierro de Pamplona, los Jandilla, que en sus anteriores carreras habían dejado 33 heridos por asta, han protagonizado un encierro de 2 minutos y 25 segundos de duración con momentos de mucha tensión y con mucha menor participación.

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Tras los tres cánticos de los corredores al santo, la manada ha partido de los corrales de Santo Domingo encabezada por los mansos, seguidos de cinco toros negros y cerrada por un astado colorado.

Los Jandilla han tenido un encuentro limpio con los corredores y han realizado a gran velocidad el primer tramo del encierro por la Cuesta de Santo Domingo, por la que han avanzado mirando hacia los lados pero sin arremeter contra los mozos. A mitad de esta calle, un toro negro ha tomando el mando de la manada.

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Los instantes de mayor peligro se han producido en el tramo de la Plaza Consistorial, donde ese mismo toro ha arremetido contra los corredores que se encontraban en el vallado en la parte derecha del recorrido y uno de ellos ha recibido una cornada en el muslo.

Este toro ha seguido la estela de sus hermanos y en Mercaderes ha arrollado y pasado por encima de uno de los mozos.

La manada, tras pasar limpiamente por la curva de Mercaderes, ha enfilado Estafeta agrupada, encabezada por dos cabestros y por el centro de la calle. El grupo de jandillas se ha ido estirando poco a poco en este tramo, lo que ha permitido que los mozos encontraran más huecos para correr ante sus astas.

Avanzada la Estafeta, el toro colorado ha resbalado y se ha caído al suelo, quedando algo descolgado de sus hermanos. La manada ha llegado al tramo de Telefónica partida, con dos mansos en cabeza seguidos de cuatro bravos negros, de otro toro a unos metros de distancia y cerrada por el colorado.

En este tramo se ha registrado la segunda cornada de la carrera cuando un mozo ha sufrido una herida por asta en el tórax.

Tres toros negros han entrado en el coso taurino en cabeza junto a varios mansos y sus tres hermanos han accedido poco después. La manada, partida en dos, ha entrado a los chiqueros después de que uno de los astados corneara a un tercer corredor.

Los jandillas serán lidiados esta tarde en la Monumental pamplonesa por los diestros Juan Ortega, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo. EFE

(Foto) (Vídeo)

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