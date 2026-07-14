Luis Goytisolo, el último de tres hermanos con la literatura en los genes

Hèctor Mariñosa

Barcelona, 14 jul (EFE).- El novelista, ensayista y articulista Luis Goytisolo Gay, fallecido el pasado domingo en Vimbodí (Tarragona), era hermano de otros dos destacados escritores españoles, el poeta José Agustín Goytisolo y el novelista Juan Goytisolo, que formaron una singular saga familiar que marcó el panorama literario de la posguerra.

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Luis Goytisolo era el menor de los tres hermanos y el último que quedaba vivo, tras el fallecimiento de José Agustín en 1999 y de Juan en 2017. Los tres fueron figuras clave de las letras españolas de las últimas décadas, constituyendo un caso excepcional en el mundo de la literatura.

Nacido en el seno de una familia de la burguesía ilustrada barcelonesa el 17 de marzo de 1935, Luis Goytisolo llevaba como sus hermanos la literatura en sus genes, y desde niño empezó a escribir novelas cortas inspiradas en sus lecturas infantiles, llegando con once años a presentar un original en la Editorial Molino.

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Ya mientras estudiaba el bachillerato en los salesianos, publicó algunas reseñas en la revista del colegio con el apoyo de su profesor de literatura.

En 1958, recién licenciado en Derecho, obtuvo el Premio Biblioteca Breve con su novela "Las afueras", a la que siguió "Las mismas palabras" (1962).

A principios de 1963 empezó a gestar su obra cumbre, "Antagonía", la "piedra angular" de su carrera literaria, una tetralogía en la que invirtió tres años sólo en la planificación y que tardó 17 años en completar.

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El primero de los cuatro libros que forman "Antagonía", "Recuento", se publicó en 1973 y sucesivamente fueron apareciendo "Los verdes de mayo hasta el mar" (Premio Ciudad de Barcelona 1976), "La cólera de Aquiles" (1979) y "Teoría del Conocimiento" (1981).

Sobre "Antagonía", cuya integral publicó por primera vez Anagrama en 2012, Luis Goytisolo señaló que "en realidad, es una novela de una novela, en cuatro partes", en la que el autor se sumerge en una profunda indagación sobre la creación literaria.

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Continuó en los ochenta con la novela "Estela del fuego que se aleja" (1984), que obtuvo el Premio de la Crítica 1985; "La paradoja del ave migratoria" (1987); y "Fábulas" (1988).

Goytisolo fue colaborador habitual de prensa nacional y extranjera, así como miembro del jurado de importantes premios literarios. En los noventa relevó al fallecido Carlos Barral en la dirección de la revista literaria "Letra Internacional".

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En 1992 publicó la novela "Estatua con palomas", galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Narrativa y donde el autor juega con el tiempo -la Roma de Trajano y la España actual-, alternando dos figuras, la de Tácito con el mismo autor.

Un año después, en 1993, escribió sobre su recorrido por 13 países ribereños del Índico, y bajo ese mismo título, fue premiado al mejor libro de viajes por la revista "Delibros", además de dar lugar a una exitosa serie documental de televisión.

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Elegido académico de la Lengua en 1994 para la vacante del poeta Luis Rosales (sillón "C"), Goytisolo ingresó en 1995 con un discurso en defensa de la autonomía del lenguaje frente a la influencia de la imagen.

En 1998 se empezó a emitir la segunda parte de su serie "Índico" e hizo también la serie para TVE "Mediterráneo" (2000) de 11 capítulos. En esos años, publicó "Escalera hacia el cielo" (1999) y "Diario de 360 grados" (2000).

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Después llegaron "El porvenir de la palabra"(2002), la novela "Liberación" (2003), el conjunto de anotaciones, aforismos y juegos de palabras "Fábulas" (2004), o el compendio "Tres comedias ejemplares" (2005) formado por "Mzungo" (1996), "Placer licuante" (1997) y "Escalera hacia el cielo" (1999).

Otras de sus novelas posteriores fueron "Oído atento a los pájaros" (2006), "Cosas que pasan" (2009), una evocación de su infancia y juventud, "El lago en las pupilas" (2012) o el ensayo "Naturaleza de la novela", ganador del Premio Anagrama de Ensayo 2013.

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Este mismo año obtuvo el Premio Nacional de las Letras 2013, en reconocimiento a toda su obra literaria.

En 2014, cuando su hermano Juan Goytisolo le "arrebató" el Cervantes, el galardón más importante de las letras españolas, edición en la que él también estuvo nominado, dijo del premiado: "Mi hermano Juan se lo merece y, por cuestión de edad, se lo tenían que dar antes a él. Pasó también con el Nacional de las Letras, que Juan lo ganó en 2008 y yo en 2013".

Para Luis Goytisolo, su hermano Juan era "en cierto modo, más mediático" y su obra estaba "más dentro de la tradición española, tanto sus ensayos como sus novelas. España está siempre muy presente en sus obras, aunque con ojos críticos".

Respecto a su militancia en el PCE, Luis Goytisolo reconoció en otra entrevista en 2014, con motivo de la publicación de "Cosas que pasan", que nunca creyó en el marxismo y que, si se hizo militante comunista a finales de los 50, fue para "combatir el franquismo", lo que le llevó a una estancia de cuatro meses en la prisión de Carabanchel, "una de las experiencias más importantes de mi vida".

Goytisolo vendió en 2015 parte de su archivo personal a la Biblioteca Nacional, una serie de documentos, representativos de su trayectoria como novelista, ensayista y articulista.

En mayo de 2016 presentó en Barcelona "El atasco y demás fábulas", una recopilación de las fábulas escritas durante cuarenta años y que arranca con "El atasco", una reflexión de cómo vivimos en la actualidad, inmersos en monumentales atascos de tráfico.

Entre sus últimos títulos publicados figuran la novela coral 'Coincidencias' (2017) y 'Chispas' (2019), unos textos en los que presenta pinceladas de la vida cotidiana y en los que no falta el humor. EFE