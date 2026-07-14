Estabilizado el incendio del Matarraña (Teruel), con 300 hectáreas afectadas

Zaragoza, 14 jul (EFE).- El Gobierno de Aragón ha anunciado que el incendio declarado el domingo en Peñarroya de Tastavins, en la comarca del Matarraña (Teruel), que ha afectado a unas 300 hectáreas, se encuentra estabilizado desde las 6.02 horas de este martes.

El Ejecutivo autonómico ha añadido que, debido a la evolución favorable que presenta el incendio, se ha desmovilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las 8.00 horas.

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En la extinción de las llamas continúan trabajando ocho brigadas terrestres, ocho autobombas y un Agente de Protección de la Naturaleza, según han informado desde el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón.

La estabilización del fuego llega después de que, a última hora del lunes, el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, explicara que la evolución en la jornada resultó muy positiva y que para la noche esperaba condiciones meteorológicas favorables. EFE

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