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Cerro Largo deja pasar su oportunidad y Peñarol sigue al frente en Uruguay

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Montevideo, 13 jul (EFE).- Cerro Largo dejó pasar su oportunidad de subirse a lo más alto del Grupo A del Torneo Intermedio uruguayo al igualar este lunes 1-1 con Defensor Sporting en el duelo que cerró la quinta jornada.

Tras ese resultado, Peñarol sigue liderando dicha zona con diez unidades, mientras el equipo Arachán llegó a ocho puntos, los mismos que acumula Central Español.

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Jugando en casa, Cerro Largo se adelantó temprano gracias a un tanto de Diego Daguerre a los 18 minutos, pero no pudo sostener la ventaja y Defensor Sporting igualó apenas diez minutos después por intermedio de Mauricio Amaro.

A falta de dos fechas para el final, Peñarol tiene diez puntos, luego de haber igualado este domingo 1-1 con Racing en uno de los juegos del Grupo A. En los restantes, Cerro venció por 1-2 a Liverpool y el Boston River-Central Español acabó 0-0.

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Cerro Largo y Central Español quedaron de esta forma con ocho unidades, Racing tiene siete, Cerro seis, Boston River y Liverpool cinco, mientras que Defensor Sporting está último con tres enteros.

En la próxima jornada, Peñarol recibirá a Boston River, mientras que los escoltas se pondrán cara a cara.

Por el Grupo B, Deportivo Maldonado y Albion empataron 1-1, Montevideo City Torque venció por 1-3 a Juventud, Danubio-Nacional acabó 0-0 y Montevideo Wanderers derrotó por 2-0 a Progreso.

Deportivo Maldonado lidera con once puntos, Nacional tiene diez, Montevideo Wanderers y Montevideo City Torque nueve, Albion cinco, Juventud cuatro y Danubio cierra junto a Progreso con tres unidades cada uno.

El equipo dirigido por Gabriel Di Noia también se encuentra al frente de la Tabla Anual acumulada, que suma los puntos del Apertura, el Intermedio y el Clausura y otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Allí, Deportivo Maldonado tiene 40 puntos, mientras Racing acumula 38 y Peñarol 37. EFE

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