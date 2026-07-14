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Carmen Romero, especialista en longevidad: "El antienvejecimiento es un plan de inversión"

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David Álvarez

Girona, 14 jul (EFE).- La doctora Carmen Romero, especialista en longevidad, ha saltado al plano mediático desde la publicación del libro 'La edad no importa', una defensa de buenas prácticas para alargar la salud que le lleva a sostener que "el antienvejecimiento es un plan de inversión".

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En una entrevista con EFE, Romero justifica su afirmación: "Imagínate que, con veinte años, metes cada mes cincuenta euros en una cuenta y que, al cumplir cincuenta años, acumulas un buen dinero. Pues la biología funciona de manera similar".

Antes de que alguien sienta con este discurso que llega tarde, advierte de que la mejoría se experimenta independientemente del momento en que se siguen las pautas que apunta en el libro, "pero cuanto antes comiences, mejor".

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Carmen Romero pasa consulta antienvejecimiento en Olot (Girona), también de manera virtual en cualquier parte del mundo, e insiste en que lo que cada uno se cuide inicialmente, "aunque sea poquito a poco, es un plan de inversión, porque lo que haces cada día influye en tu biología celular actual y de las próximas décadas".

Romero se abona a la cita romana del 'mens sana in corpore sano' y subraya que el envejecimiento es algo deseado, "pero la idea es acoplar que cumples años con el mantenimiento de una salud óptima".

"¿Por qué voy a esperar a que se deteriore mi vida si puedo actuar, la ciencia me lo dice, puedo evaluar el proceso y tengo métodos para tratarlo?", se pregunta.

Apunta además a países que "ya lo están entendiendo" y cita a Australia de la mano del biólogo David Sinclair, profesor de genética en Harvard y una referencia mundial en el ámbito del antienvejecimiento.

Sinclair es uno de sus referentes, pero también la catalana Maria Branyas, que se convirtió en la persona de más edad del mundo y que falleció en 2024 a los 117 años.

Ambas conversaron en Olot, el lugar donde también residía Branyas, quien le confesó que su secreto era "la voluntad de adaptación", lo que refuerza la apuesta de Carmen Romero por sincronizar cuerpo y mente.

"El estrés es un acelerador del envejecimiento y lo hemos normalizado, pero una persona de hace cuarenta años, si apareciese ahora, reventaría con este estilo de vida", asegura.

Este mal tan actual, según Romero, "te impide tener claridad, poner lo más importante por delante de lo urgente y cuesta mucho priorizar lo que uno debe hacer".

"El estrés es el tóxico más fuerte que nos invade, es una pandemia", señala antes de añadir que se le puede combatir desde la respiración "y es gratis".

Admite que la preocupación por una vejez saludable es mayoritaria a medida que la franja que compone esa edad se ensancha, pero puntualiza que solo un 14 % de personas hace algo para fomentarla.

 

Sus consejos fundamentales: "Dormir bien, comer un poco menos de lo que te gustaría comer, algo que nunca le diría a un adolescente o a alguien con bajo peso, y moverse".

"Tenemos una población no educada para enfrentarse a la salud, porque en la sanidad pública no hay tiempo para dedicarle a los pacientes", indica.

Sin embargo, aboga por fomentar una medicina de longevidad saludable en una sociedad donde cada vez más gente llega a edades avanzadas y cuyo "sistema no es sostenible, hay que cambiar el modelo".

Explica que, en una presentación de su libro en Madrid, se le acercó una senadora a la que le expresó ese razonamiento: "Le dije que la brecha entre esperanza de vida y esperanza de vida con salud es de once años, que la última década no tiene calidad, las personas están mal y el gasto social es enorme".

La doctora apunta a tres edades críticas en las que incidir, las de los 44, 60 y 78 años, "porque se abren ventanas de actuación".

"En la primera de ellas, porque es cuando la población tiende a coger peso. En la segunda. porque aparecen problemas cardiovasculares o diabetes y, en la tercera, muy importante, porque de cómo se esté en ese momento dependerá tu nivel de dependencia a partir de entonces", concluye. EFE

(Foto)

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