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Brihuega (Guadalajara) espera más de 150.000 visitantes atraídos por la lavanda en flor

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Brihuega (Guadalajara), 14 jul (EFE).- El municipio de Brihuega (Guadalajara), conocido como el Jardín de la Alcarria, se tiñe estos días de morado y sus calles se inundan de actividad cultural y comercial en la floración de lavanda más larga de España, más de cinco semanas en las que esta planta atrae a más de 150.000 visitas a este pueblo de algo más de 3.000 habitantes.

“De todas las floraciones que hay en España, y de hecho Brihuega forma parte del Club de Floraciones de España, es la floración que más dura”, subraya a EFE el alcalde de este municipio, Luis Viejo, que subraya que el pueblo ofrece un completo programa cultural de cinco semanas al que se suma un mercado de la lavanda, visitas guiadas a campos y paseos a caballo.

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La lavanda es el motivo por el cual visitar Brihuega durante el mes de julio se convierte en un viaje sensorial completo: olfativo, con hectáreas de campos de lavanda; visual, con un morado que inunda el campo, pero también sus calles, plazas, comercio y casas; sonoro con diversos eventos como el Festival de la Lavanda y gastronómico, ya que se pueden disfrutar productos singulares como la cerveza de lavanda.

Para facilitar el acceso, desde esta edición, se ha puesto en funcionamiento un control de vehículos al pueblo todos los fines de semana de julio y un aparcamiento disuasorio de 3.000 plazas a la entrada, conectado con lanzaderas cada 8 minutos, que permiten aliviar de tráfico el municipio, que en los últimos años ya se estaba convirtiendo en un problema.

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También están señalizados los campos de lavanda visitables, con más de 2.000 hectáreas.

Luis Viejo insiste en la apuesta por un turismo sostenible y que permita convivir visitantes y vecinos no solo durante la floración de la lavanda sino a lo largo de todo el año, puesto que subraya que Brihuega es ya un referente turístico de la región y recibe a miles de turistas durante todo el año en otros eventos, como su tradicional Corrida de Primavera o las Fiesta de Agosto, entre otros.

"Creo que esto es bueno también para el comercio y la economía local, los bares, los restaurantes y los hoteles, para que tengan también esa capacidad de poder absorber el turismo que nos llega y poderles atender como se merecen”, expone Viejo, quien señala que Brihuega ha sido reconocido incluso a nivel europeo como modelo de gestión turística en este evento.

Por ello, señala que el trabajo ahora debe pasar por realizar una gestión del turismo que lo haga sostenible en el tiempo, una vez que se han logrado desestacionalizar las visitas y hacer que la llegada de visitantes sea "un gran motor" para la localidad, que según un estudio económico de la Universidad de Alcalá de Henares genera entre 6 y 8 millones de euros de impacto económico en el municipio de Brihuega.

Además, también coincidiendo con la floración, el municipio espera inaugurar en las próximas semanas el Museo de la Lavanda y el Perfume ubicado en el recuperado convento de San José, convertido en un espacio cultural, sensorial e innovador, en el que se han invertido 1,1 millones dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, Alcarria Literaria, de la Diputación Provincial.

“Es muy interactivo, muy olfativo, es decir, muy de sensaciones, muy inmersivo”, apunta Viejo y expone que, por ejemplo, se ha instalado una cabina donde el visitante entra y se pone unas gafas 3D que le llevan a los campos de lavanda e incluso "hueles a tierra mojada, lavanda, etcétera".

Así, destaca que este museo está pensado para todos los públicos con espacios tematizados dedicados a la historia de la lavanda en Brihuega, el turismo de aromáticas, la experimentación olfativa, la destilación, la perfumería, la divulgación didáctica y la realización de talleres.

"Brihuega ha conseguido situar la lavanda en el imaginario turístico nacional, pero ahora damos un paso más: queremos que quienes nos visiten puedan entender, sentir y conocer esa historia durante todo el año, no solo durante unas semanas de floración", concluye Viejo. EFE

brl/cst/cc

(foto) (vídeo)

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