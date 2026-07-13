Un muerto y cinco heridos en el incendio de un piso en el Eixample de Barcelona

Barcelona, 13 jul (EFE).- Un hombre de unos 60 años ha muerto y otras cinco personas han resultado heridas, ninguna de ellas de gravedad, en el incendio de un piso esta pasada madrugada en el distrito del Eixample de Barcelona. EFE

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