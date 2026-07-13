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Técnico argentino Norberto Araujo prepara fórmula para frenar a Independiente en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 13 jul (EFE).- El técnico argentino Norberto Araujo prepara su fórmula futbolística con el Aucas para hacer frente el próximo jueves al líder absoluto de Ecuador, el Independiente del Valle, por la decimonovena fecha de la liga profesional ecuatoriana, que se disputará entre martes, miércoles y jueves.

El Aucas ocupa el segundo puesto, con 32 puntos, once menos que el Independiente, dirigido por el uruguayo Joaquín Papa, que disfruta de una numerosa y destacada plantilla, donde aparecen figuras como el goleador paraguayo Carlos González, el portero colombiano Aldair Quintana, el defensa argentino Mateo Carabajal.

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Además, el Independiente del Valle dispone de jugadores locales con una gran respuesta como Jhegson Méndez, Jordy Alcívar, Junior Sornoza, Djorkaeff Reasco, Emerson Pata, el argentino Matías Perelló, secundados por juveniles promovidos desde su cantera.

El tercero de la tabla de posiciones, el Barcelona, que tiene 30 unidades, recibirá en su estadio al Guayaquil City, en un duelo de cuadros guayaquileños que cosecharon diferentes resultados en la reciente fecha, mientras el City le ganó por 2-1 a Delfín, el Barcelona empató 0-0 a domicilio de Emelec.

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El City está duodécimo, con 22 puntos, pero siempre que enfrentó a Barcelona hizo sus mejores presentaciones y actualmente tiene en sus filas al que fuera figura y capitán de Barcelona, el argentino-ecuatoriano Damián Díaz.

Por su parte, Liga Deportiva Universitaria de Quito disputará un decisivo partido ante la Universidad Católica, en procura de cambiar el mal ambiente que gira en torno a su técnico, el brasileño Tiago Nunes, contra quien han protestado sus fanáticos por los malos resultados y el discreto nivel de juego del equipo.

En la reciente fecha, Liga de Quito empató en su estadio 0-0 ante el Libertad y la Católica perdió por 2-1 en su visita al debutante de este año en la primera división de Ecuador, Leones del Norte, en un bajón futbolístico que lo descendió al sexto puesto, con 26 puntos.

- Partidos de la decimonovena fecha de la Liga Pro:

. Martes 14: Macará-Mushuc Runa y Manta-Delfín.

. Miércoles 15: Libertad-Técnico Universitario; Leones del Norte-Deportivo Cuenca; Universidad Católica-Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona-Guayaquil City.

. Jueves 16: Aucas-Independiente del Valle y Orense-Emelec. EFE

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