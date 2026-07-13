Investigan a un monitor de una escuela de Sant Cugat por abusos sexuales a dos menores

Barcelona, 13 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra están investigando al monitor de natación de una escuela privada de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) por abusos sexuales a dos menores.

Las familias de las dos niñas han presentado una denuncia ante los Mossos d'Esquadra por estos abusos sexuales, que habrían ocurrido durante los meses de abril y mayo de este año, según ha avanzado el digital municipal Cugat Media y han confirmado a EFE fuentes de la Policía de la Generalitat.

PUBLICIDAD

Tras estas dos denuncias, la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Rubí abrió una investigación para esclarecer los hechos, cuyo caso está judicializado.

En paralelo a la investigación policial, la escuela privada activó sus protocolos internos y apartó al monitor de sus funciones. EFE