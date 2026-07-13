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Gibraltar y La Línea celebrarán el fin de la Verja tras la firma del acuerdo en Bruselas

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La Línea de La Concepción (Cádiz), 13 jul (EFE).- El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea de La Concepción (Cádiz), Juan Franco, se encontrarán a medianoche del mañana, 15 de julio, en la Verja de Gibraltar para celebrar que técnicamente justo a esa hora desaparecerá ese paso fronterizo, un hito histórico para el que el gobierno del Peñón ha preparado un acto.

La celebración se producirá horas después de que, a las 15.00 horas, se firme en Bruselas el Tratado entre Reino Unido y la UE sobre el encaje de Gibraltar tras el brexit, que contempla la desaparición de la Verja y de los controles fronterizos terrestres que se realizan en este espacio.

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El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y el ministro de estado británico para Europa, Stephen Doughty, rubricarán este acuerdo en un acto al que asistirá el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar.

El gobierno de Gibraltar ha preparado incluso una banda de música para celebrar horas después, a las 00.00 horas del 15 de julio, que a partir de ese momento esa Verja que ha supuesto una barrera física y emocional para los vecinos de uno y otro lado será historia.

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Los controles se situaran ahora en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar, ya que la colonia británica entrará a formar parte del espacio Schengen de la mano de España, porque el Reino Unido no pertenece a esta alianza de libre circulación de personas y mercancías de 29 países europeos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá el mismo 15 de julio a la zona para ser testigo de la demolición de la Verja de La Línea de La Concepción, un acto que estaba inicialmente previsto que se celebrase el lunes 13 y que fue aplazado debido al incendio ocurrido en Almería, que ha causado el fallecimiento de trece personas. EFE

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