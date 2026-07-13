El Supremo decide en septiembre si revisa la sentencia del caso audioguías de la Alhambra

Granada, 13 jul (EFE).- El Tribunal Supremo decidirá en septiembre si estima o no el recurso presentado contra la sentencia del conocido como caso de las audioguías de la Alhambra, un fallo absolutorio que dictó la Audiencia de Granada sobre la gestión de este servicio del monumento.

Según han informado a EFE fuentes el caso, el alto tribunal se reunirá el próximo 9 de septiembre para deliberar sobre la estimación o desestimación del recurso presentado contra la sentencia que dictó en 2023 la Audiencia de Granada.

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La causa judicial del conocido como caso de las audioguías comenzó en 2015 con una denuncia ante la Agencia Tributaria a la que luego se sumó una querella de la Fiscalía y, aunque comenzó con seis acusados por irregularidades en este servicio, finalmente se juzgó a tres personas.

El caso provocó además la dimisión de la que era la directora del monumento, María del Mar Villafranca, que fue después absuelta junto al resto de procesados, de los delitos malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental.

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Durante el juicio, Villafranca negó haber participado en ninguna contratación con el objetivo de beneficiar a una empresa y aseguró que nunca pensó que el servicio se prestara de manera irregular.

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada celebró el juicio durante tres semanas y dictó una sentencia absolutoria para Villafranca y el resto de procesados, que se enfrentaban a la petición de la Fiscalía de cinco años de cárcel.

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Según el tribunal, el juicio no permitió acreditar la existencia de los delitos atribuidos pese a que la Fiscalía cifró en más de un millón el daño económico de la gestión del servicio de audioguías.

Tras el recurso presentado por la Junta ante la Sala de lo Penal del Supremo, el alto tribunal decidirá el próximo septiembre si lo estima o no. La Fiscalía ha solicitado que se desestime el recurso por la contundencia de la sentencia absolutoria.

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También fue juzgado el empresario encargado del servicio de audioguías, para el que la Fiscalía solicitó 10 años de cárcel, y que fue absuelto. EFE

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