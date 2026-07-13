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El PP critica que Sánchez no vote este martes el techo de gasto y esté en París: "Nos parece mal que falte al Congreso"

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El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha criticado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ausente este martes de la votación del Pleno del Congreso sobre el techo de gasto por un viaje a París, donde asistirá al desfile militar con motivo del Día Nacional de Francia.

"No nos parece mal que el presidente Sánchez asista a la fiesta nacional de Francia. Nos parece mal que falte al Congreso de los Diputados", ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede nacional del PP, donde ha señalado que han "naturalizado cosas que son verdaderamente sorprendentes".

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En concreto, Pedro Sánchez asistirá este martes 14 de julio al desfile militar por la Fiesta Nacional de Francia que se celebra en París y con el que el país conmemora la Toma de la Bastilla de 1789, un evento histórico clave que marcó el inicio de la Revolución Francesa y el fin de la monarquía absoluta.

VE "INAUDITA" ESA VOTACIÓN CUANDO EL CONGRESO APROBÓ SU DIMISIÓN

Sémper ha criticado que el jefe del Ejecutivo vaya a estar "ausente" en el Congreso de una votación "tan relevante" como él mismo ha dicho porque "da inicio a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado". "Y el presidente Sánchez va a estar en París, no va a estar en esta votación", ha apostillado.

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El dirigente del PP ha recalcado que "lo verdaderamente inaudito" es que el Gobierno lleve esta votación al Congreso cuando la Cámara "aprobó hace tan solo 18 días una resolución que exigía a Sánchez asumir responsabilidades políticas con su dimisión".

Al ser preguntado si al PP le parece mal que Sánchez asista a ese desfile en París como motivo del Día Nacional de Francia, Sémper ha dicho que no les parece mal que acuda a esa celebración pero sí que se ausente del Parlamento ante esa votación clave. "Nos parece mal que no vote la senda de estabilidad y, por lo tanto, el techo de gasto", ha dicho, para criticar que "falte" al Congreso cuando se produce esa votación.

EL PP SEGUIRÁ HACIENDO PROPUESTAS "VALIENTES"

Sémper ha indicado que, ante "este desbarajuste" al que tiene sometido este Gobierno a la política española, el PP se ha reafirmado en el comité de dirección de este lunes que Feijóo va "a seguir haciendo propuestas" que sean "valientes".

La pasada semana el PP acaparó el foco mediático tras el anuncio de Feijóo sobre su ley del concebido no nacido y sus declaraciones sobre las bajas y el absentismo laboral, ambas duramente criticadas desde el Ejecutivo y la izquierda.

El portavoz nacional del PP ha criticado que, "mientras todo se resquebraja y se deteriora", el Gobierno de Sánchez haga "como que no pasa nada", "como si la legislatura no estuviera muerta y agotada" y "como si los presupuestos que pretende aprobar fueran de verdad unos presupuestos y no una triquiñuela electoral".

"Este Gobierno no tiene mayoría para gobernar. Y sobre todo, no tiene la mayoría que le permita seguir fingiendo que en España no pasa nada", ha resaltado Sémper, que ha dicho que el Ejecutivo "resiste a costa de un presente vergonzante y un futuro incierto para todos los españoles". Sin embargo, ha dicho que "resistir no es vencer" sino "simplemente aplazar lo inevitable".

RECUERDA QUE MERCEDES GONZÁLEZ Y SU DAO DECLARAN COMO IMPUTADOS

Sémper ha puesto el foco en la semana judicial que espera al Gobierno y al PSOE. Así, ha dicho que declaran como imputados la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y su DAO, Manuel Llamas. Según ha añadido, el Gobierno mantiene a la jefa de la Benemérita en su cargo "para el lamentable descrédito y humillación de la Guardia Civil".

Además, ha afirmado que la cifra de imputados vinculados al PSOE ya alcanza "los 127" con la imputación de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, quien, según ha dicho, volverá otra vez a una comisión de investigación del Senado, esta vez a la de SEPI, tras haber sido interrogado en la que aborda el 'caso Koldo'. "Todo lo que rodea a Sánchez acaba imputado, procesado o condenado", ha manifestado.

Finalmente, ha indicado que el informe de la UCO señala que Serrano "autorizó el amaño de un proceso de selección para contratar a Leire", la "famosa fontanera" del PSOE que, según ha asegurado, "diseñó toda una estrategia de persecución a jueces y periodistas durante los cinco días en los que Sánchez se tomó un respiro tras aquella carta a la ciudadanía".

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