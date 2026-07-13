El Parlament catalán decide este martes si aplica sanciones a diputados de Vox y a Orriols

Barcelona, 13 jul (EFE).- La comisión del Estatuto del Diputado del Parlament catalán se reúne este martes para decidir si sanciona a los diputados de Vox Joan Garriga y Júlia Calvet, así como a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, por declaraciones presuntamente contrarias al Código de Conducta de los parlamentarios.

La reunión de la comisión arrancará a las 12:00 horas y, según avanzó El Periódico, debatirá y votará a puerta cerrada los dictámenes de los expedientes contra estos tres diputados nueve meses después de incoarlos.

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Garriga afronta dos procedimientos: uno, por llamar "asesino" al expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys en la Junta de Portavoces el mismo día en que la cámara catalana le hacía un homenaje, en el que Vox colgó carteles con ese mismo mensaje en el espacio donde se llevaba a cabo.

Además, está expedientado por afirmar que el PSOE incurrió en "financiación ilegal" y "corrupción" al gastarse "durante años" el dinero "en drogas y prostitutas".

A Calvet se le abrió un expediente por afirmar que la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, lideró "uno de los casos de corrupción más grandes de la historia del Parlament" con la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

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La Mesa del Parlament también acordó remitir a la comisión las palabras de Sílvia Orriols contra la diputada de ERC Najat Driouech asegurando que "normaliza la misoginia y el fundamentalismo islámico" por llevar velo.

Ante estos procedimientos, los tres afectados han aducido su derecho a la libertad de expresión.

Hay tres casos más en los que la comisión que preside el diputado Toni Castellà (Junts) tiene que decidir si abre expediente, a raíz de peticiones registradas en los últimos meses. EFE

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