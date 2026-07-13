El hospital de campaña español en Venezuela ha atendido a 1.805 pacientes en 12 días

Madrid, 13 jul (EFE).- El hospital de campaña desplegado por España en Venezuela para atender a los heridos en el doble terremoto del pasado 24 de junio ha atendido a 1.805 pacientes distintos en un total de 2.194 consultas médicas en sus primeros 12 días de funcionamiento en el corazón de la capital, Caracas.

Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el primer grupo de voluntarios del equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) que desplegó este hospital de campaña regresa este lunes a España.

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Estos voluntarios han sido relevados este pasado fin de semana por un nuevo equipo que permitirá mantener operativa la capacidad sanitaria desplegada por la Aecid en Venezuela durante al menos dos semanas más.

En total, 91 profesionales formarán parte de la misión Start en Venezuela, adaptando la respuesta a la evolución de las necesidades humanitarias sobre el terreno.

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Exteriores ha hecho una valoración inicial del despliegue muy positiva.

La instalación del hospital de campaña en el Parque del Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, ha permitido que no solo las víctimas directas del terremoto que perdieron sus viviendas y que se están alojando en refugios acudan en autobuses a ser tratadas, sino que la población general que de una manera indirecta sufre la saturación de los hospitales de la capital pueda recibir la atención primaria necesaria.

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La asistencia se ha orientado hacia la atención primaria, el apoyo psicosocial, la rehabilitación de pacientes con fatiga muscular o lesiones producidas durante las labores de rescate, y la atención de afecciones respiratorias derivadas de la inhalación de polvo y humo.

Asimismo, el equipo Start (siglas de Spanish Technical Aid Response Team) desarrolla labores de vigilancia epidemiológica para contribuir a la detección temprana y prevención de posibles brotes de enfermedades asociados a la situación de emergencia. EFE

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