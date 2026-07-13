El Gobierno aprobará mañana la ley de violencia vicaria para tipificarla como delito

Madrid, 13 jul (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley de violencia vicaria, la cual se tipifica de forma especifica en el Código Penal como un delito sobre la integridad de las mujeres, tras meses de negociaciones entre los distintos ministerios para incorporar algunos aspectos que no estaban incluidos en el texto inicial.

El Gobierno decidió aplazar en febrero la aprobación del proyecto impulsado por Igualdad, coproponente junto a Juventud e Infancia y Justicia de esta norma, que incorpora medidas específicas contra la violencia vicaria, aquella que se ejerce sobre los hijos o descendientes de las mujeres víctimas de la violencia machista.

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El retraso de su aprobación vino motivado por las discrepancias entre los ministerios implicados, después de que Juventud e Infancia anunciara que se desmarcaba del proyecto ante la negativa de Justicia a modificar cuestiones que podrían implicar riesgos para la protección de las víctimas, como advirtieron asociaciones feministas.

El departamento de Sira Rego planteaba modificaciones relativas a la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños y adolescentes, y consideraba inaceptable que el texto inicial siguiera permitiendo al agresor mantener contacto con hijos e hijas víctimas de violencia vicaria o de género.

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Y lo hizo después de que la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional enviara una carta al Ministerio de Justicia e Igualdad, en la que advertía que el texto legal, tal y como estaba planteado, podría dejar a las madres víctimas en una situación de inseguridad jurídica.

Todo ello motivó un nuevo texto que fue enviado al Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), que avaló por unanimidad en un segundo informe en términos generales los nuevos aspectos no incluidos en el proyecto inicial, como la retirada de la patria potestad a los padres con una sentencia firme por violencia de género.

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Además de introducir en el Código Penal un nuevo artículo que tipifica la violencia vicaria como un delito contra la integridad moral de las mujeres, contempla la pena accesoria para la prohibición de que los agresores vicarios difundan públicamente detalles de sus crímenes y evitar así que se repita lo que sucedió con el asesino José Bretón y el libro 'El odio'.

Este anteproyecto de ley orgánica también obliga a escuchar a los menores antes de decidir sobre el régimen de guardia y custodia, entre otros aspectos.

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Después de casi un año, el proyecto que está llamado a convertirse en la primera ley integral sobre violencia vicaria llega al Consejo de Ministros para empezar su tramitación parlamentaria. EFE