El Cabildo grancanario asegura que la licitación desierta del Estadio es sólo "una pausa"

Las Palmas de Gran Canaria, 13 jul (EFE).- El Cabildo de Gran Canaria aseguró este lunes que la licitación de las obras de ampliación y reforma del Estadio de Gran Canaria, declarada desierta, supone "simplemente una pausa" en el procedimiento y reafirmó su aspiración a que la isla sea sede del Mundial de fútbol de 2030.

El consejero insular de Deportes, Aridany Romero, explicó tras una reunión técnica con responsables del Instituto Insular de Deportes y de las áreas de Intervención y Contratación del Cabildo que la corporación analiza "todas las acciones que permite la Ley de Contratos del Sector Público" para retomar el proyecto.

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"Seguimos firmemente comprometidos con crear esta instalación, que va a ser tractora, económica y, sobre todo, que va a generar economía en toda la isla de Gran Canaria. Esto es simplemente una pausa en este procedimiento", afirmó Romero.

El consejero señaló que en los próximos días continuarán las labores técnicas de revisión del proyecto y de los costes de las distintas partidas de la obra, con el objetivo de relanzar el proceso de adjudicación, al asegurar que el Cabildo "es un socio solvente y fiable".

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Romero insistió en trasladar "un mensaje tranquilizador" a toda la comunidad deportiva y social y económica y cultural de la isla al asegurar que están "intentando tener el mejor estadio de Canarias, uno de los mejores de España y de Europa y esto requiere un análisis pormenorizado y tranquilo".

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recordó que la institución mantiene "un doble objetivo": culminar un "estadio de vanguardia" para las futuras generaciones y convertirlo en un "espacio atractivo" para albergar partidos del Mundial de fútbol de 2030.

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Morales reconoció que, durante el proceso de adjudicación, "ha surgido una dificultad", aunque aseguró que el Cabildo la está afrontando "con firmeza".

Según detalló, la corporación insular iniciará un proceso de negociación con varias empresas "de reconocida solvencia para analizar la situación creada y la posibilidad de que se pueda acometer de manera directa la obra".

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Además, mantendrá encuentros con el equipo redactor del proyecto "para ver si es posible rebajar las pretensiones y, por lo tanto, hacer más fácil la adjudicación de la propuesta".

"En cualquier caso, el Cabildo de Gran Canaria tiene claro el objetivo de tener un nuevo estadio para la isla y de que sea sede del Mundial de 2030", concluyó Morales.

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El Mundial de fútbol que se disputará en 2030 lo organizarán España, Portugal y Marruecos, aunque por el momento no se han hecho oficiales las sedes. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje a la primera Copa del Mundo de la historia, disputada íntegramente en Montevideo en 1930. EFE