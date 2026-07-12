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Tuchel dice que Bellingham "es un jugador de clase mundial en momentos cruciales"

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Antoni Belchi

Miami (EE.UU.), 11 jul (EFE).- El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijo este sábado que la selección de Los Tres Leones encontró la manera de vencer a Noruega para avanzar a las semifinales del Mundial 2026, sin jugar su mejor partido, y elogió la actuación de Jude Bellingham, figura y autor del doblete que le dio el triunfo por 2-1.

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"No creo que haya sido un encuentro del más alto nivel, pero hemos encontrado una manera de llegar a semifinales y eso es lo más importante", señaló el entrenador alemán.

Tuchel no escatimó elogios hacia sus jugadores, pero tampoco renunció a su perfil exigente para seguir avanzando. "No hay duda de que estoy feliz, porque hacen lo que haga falta para dar el siguiente paso. Pero mi mente analítica no está del todo satisfecha. Hemos tenido errores forzados que han mermado nuestra seguridad y hemos tenido suerte en la primera parte", admitió.

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Sobre el gran protagonista de la noche, Jude Bellingham, aseguró que su presentación ha sido "la de un jugador de clase mundial en momentos cruciales”.

En cuanto a la mentalidad del grupo para remontar por segunda vez en el torneo, Tuchel destacó que “se han negado a tirar la toalla, han superado estos contratiempos y se han negado a ser superados. Estoy más que impresionado con su mentalidad ganadora", declaró el seleccionador.

Tuchel también apuntó al calor de Miami como un factor determinante. "A algunos jugadores les ha costado lidiar con las altas temperaturas", reconoció.

Uno de los episodios más comentados fue la retirada anticipada de Declan Rice, que llegó al partido con problemas físicos. "Sabíamos que no iba a sobrevivir los 90 minutos y no quería agotar otro cambio. Le retiré para ahorrarnos una sustitución durante el partido", explicó Tuchel.

El técnico también habló del trabajo defensivo ante el noruego Erling Haaland. "Los dos centrales han estado muy bien. Han presionado con gran fortaleza durante todo el partido", valoró.

A nivel personal, el seleccionador reconoció estar disfrutando de su primer Mundial como entrenador. "Todo va muy rápido, muy intenso, pero lo estoy disfrutando mucho. El poder dirigir a un equipo en el terreno de juego me llena de vida y ahí es donde quiero estar. Dicho esto, disputar partidos cada tres o cuatro días es otro nivel de exigencia y otro nivel de montaña rusa emocional", admitió.

Con la vista puesta en las semifinales en Atlanta, Tuchel quiere aprovechar estos próximos días para preparar a la selección. "Tenemos una tarde y una noche para celebrar, pero tampoco tanto, porque tenemos que estar con la mentalidad adecuada. Los próximos tres días van a ser esenciales", concluyó el timonel. EFE

(foto)

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