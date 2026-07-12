Temperaturas de hasta 38 grados en el nordeste, Cantábrico y Mallorca

Madrid, 12 jul (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, temperaturas máximas significativamente altas en Mallorca y tercio nordeste peninsular, incluso de 38 grados, también en el Cantábrico oriental, y por otro lado, descensos térmicos notables, localmente extraordinarios, en Galicia y oeste de Castilla y León.

Continuará predominando la estabilidad en la península y Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Se superarán los 35 grados en Baleares y en amplias zonas de interior de la mitad oriental peninsular.

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Por la tarde se formará nubosidad de evolución en amplias zonas del centro, norte y este peninsular, con chubascos y tormentas en el área cantábrica, norte de Galicia y este de Castilla-La Mancha que es probable sean fuertes y vayan con granizo, sin descartarse localmente muy fuertes.

Con menor probabilidad también podrían ser localmente fuertes en la Ibérica oriental. Asimismo, podrían afectar de forma aislada a otros puntos del centro, norte y e interior este peninsular.

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En Canarias, intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas tendiendo a despejar.

Calima en Baleares y mitad este en la Península. Las temperaturas máximas descenderán en las islas Canarias orientales y vertientes atlántica y cantábrica, de forma notable incluso localmente extraordinaria en Galicia y oeste de Castilla y León, y exceptuando Andalucía occidental con pocos cambios y el Cantábrico oriental en ascenso.

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Ascensos también en el entorno pirenaico y pocos cambios en el resto.

Mínimas en descenso en el oeste peninsular, en aumento en el cuadrante nordeste y Baleares y con pocos cambios en el resto.

No bajarán de los 20 grados en los litorales del Mediterráneo y del Cantábrico oriental, así como en zonas de la meseta sur y de los tercios sureste y nordeste.

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Soplará viento moderado de componente este en Baleares, fachada oriental y tercio nordeste peninsular, así como en litorales cantábricos donde rolará a oeste.

Viento de oeste moderado en los litorales del sur peninsular, y predominio de la componente sur en el resto, en general flojo al principio arreciando a moderado por la tarde. Alisio moderado en Canarias.

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PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

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GALICIA: intervalos nubosos, con mayoría de nubes bajas matinales en el oeste y en puntos aislados del este y de evolución en horas centrales. Brumas y probables nieblas en zonas altas de Lugo y del suroeste de Ourense, más probables en A Mariña al final del día. Chubascos y tormentas que, por la tarde, serán muy fuertes y con granizo grande en A Mariña, fuertes en zonas aledañas del litoral coruñés y en la madrugada también fuertes en la Montaña de Ourense y Valle de Valdeorras, siendo poco probables en oeste de A Coruña y litoral de Pontevedra. Temperaturas mínimas en ascenso en el extremo suroeste, en descenso en los interiores sur y este y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios o en ligero aumento en el nordeste y en el resto, en descenso en general entre notable y extraordinario. Viento flojo del sur y suroeste con intervalos moderados en el litoral y zonas próximas y tendiendo al final a variable en la mitad oriental. Probables rachas muy fuertes asociadas a tormentas.

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ASTURIAS: nuboso o intervalos nubosos con grandes claros por la mañana. Chubascos y tormentas que de madrugada pueden ser localmente fuertes e incluso ir con granizo y que por la tarde se pueden repetir en todo el territorio y ser muy fuertes en el oeste. Temperaturas en descenso que será ligero o sin cambios de las mínimas en el centro y este. Viento flojo variable arreciando de madrugada a moderado de componente oeste en el litoral y tendiendo de nuevo a flojo variable por la noche. Probables rachas muy fuertes asociadas a tormentas.

CANTABRIA: poco nuboso aumentando desde la mañana a nuboso de nubes de evolución y, al final de la tarde, abundante nubosidad baja con brumas y nieblas asociadas, en el interior. Chubascos y tormentas que, pueden ser localmente fuertes e ir con granizo. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso salvo en el litoral y valle de Liébana donde se mantienen sin cambios. Se pueden rozar los 34 grados en zonas bajas de Liébana. En el litoral, viento flojo a moderado del este rolando durante la mañana a componente este. En el interior, viento en general flojo, con predominio de la componente sur. Probables rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

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PAÍS VASCO: poco nuboso aumentando pronto a nuboso de nubes de evolución con lluvias y chubascos dispersos que por la tarde pueden ser localmente fuertes y con granizo en el noroeste. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más acusado de las mínimas en la Rioja alavesa y de las máximas en el nordeste. Se podrán superar los 37-38 grados en el interior y alcanzar los 34 en puntos del litoral. Viento flojo a moderado del este y sureste girando durante la tarde a oeste en el litoral y amainando a flojo variable en el interior.

CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso con nubes medias y altas y de evolución diurna. Se esperan chubascos ocasionales con tormenta, principalmente en el norte y tercio este. No se descarta que puedan ir con granizo en el extremo nororiental. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el oeste y en ligero ascenso en el este, y máximas en descenso, ligero en el este y notable en el oeste. Viento del suroeste y sur, más intenso en zonas de tormenta.

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NAVARRA: poco nuboso con intervalos de nubes de evolución. Probabilidad de chubascos y tormentas en el oeste a partir de la tarde que no se descartan en el resto. Temperaturas en ascenso salvo las máximas en la Ribera Baja que se mantienen sin cambios. Se pueden superar los 39 grados en el centro, los 38 en la Ribera y los 36-37 en el resto. Viento flojo a moderado de sur y sureste amainando desde el mediodía a flojo variable en la vertiente cantábrica y al final en toda comunidad.

LA RIOJA: poco nuboso con nubes medias y altas y de evolución diurna. Se esperan chubascos ocasionales con tormenta. Temperaturas sin cambios o mínimas en ligero ascenso. Viento del sureste, más intenso en zonas de tormenta.

ARAGÓN: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y el sistema Ibérico. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios; máximas en ascenso en el Pirineo y en el resto con cambios locales, siendo elevadas en la depresión del Ebro y valles adyacentes. En el valle del Ebro, viento del sureste moderado, ocasionalmente fuerte, con alguna racha muy fuerte a última hora de la tarde; en el resto viento flojo a moderado del sur y sureste.

CATALUÑA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en el tercio norte y en el resto sin cambios, que serán elevadas en depresiones del interior y valles del Pirineo. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a este y sureste moderado.

EXTREMADURA: poco nuboso con nubes medias y altas y de evolución. Baja probabilidad de alguna precipitación aislada en el extremo occidental. Temperaturas en descenso, ligero de las mínimas y mientras que las máximas en el norte de Cáceres podrá ser notable. Viento del oeste y suroeste, flojo o moderado.

MADRID: intervalos de nubes altas y de nubes de evolución. Probabilidad de cielos turbios por calimas. De madrugada, posibilidad de algún chubasco disperso en la mitad occidental. Temperaturas mínimas en aumento en la mitad oriental, en descenso ligero en la sierra y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en descenso. Vientos flojos y moderados de componentes sur.

CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes altas y de nubes de evolución. Probabilidad de cielos turbios por calimas. De madrugada, posibilidad de algún chubasco disperso en el entorno de Toledo. Al final de la tarde, chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo, que puede ser localmente grande, en el extremo oriental de Cuenca y de Albacete. Temperaturas mínimas en aumento en Guadalajara y en la Mancha de Ciudad Real y Toledo y con cambios ligeros en el resto. Temperaturas máximas en descenso, menos acusado en el extremo oriental de Guadalajara y Cuenca y en Albacete. Las temperaturas máximas pueden alcanzar los 34 grados en las Parameras de Molina y, de forma puntual, los 36 en la Mancha de Cuenca y Albacete. Vientos flojos y moderados de componentes sur con intervalos más intensos asociados a las tormentas.

COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con cambios ligeros. En el litoral, viento del noreste moderado; en el resto, viento flojo de dirección variable, tendiendo en horas centrales a componente este con intervalos de moderado por la tarde.

MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos nubosos por la mañana, predominando las nubes bajas en el litoral. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a flojos a moderados de componente este durante la mañana, soplando el noreste moderados en el Campo de Cartagena hasta la tarde, cuando girarán a suroeste.

BALEARES: intervalos de nubes altas tendiendo a cielo poco nuboso. Polvo en suspensión. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas, en descenso en el este de cada isla y en ascenso en el oeste de las mismas. Viento flojo a moderado de componente este, con rachas fuertes en la cara norte de la sierra de Tramontana.

ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en la vertiente atlántica y el extremo oriental, sin descartar nubosidad de evolución en las sierras del norte. Temperaturas máximas en descenso en el interior oriental y con pocos cambios el resto. Vientos de componente oeste flojos a moderados en el litoral y flojos variables en el resto, predominando la componente oeste durante el día.

CANARIAS: en las islas orientales, intervalos nubosos que tienden a poco nuboso o despejado a partir de la mañana. En las islas occidentales, predominio de intervalos con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte durante la madrugada y en zonas de interior durante el día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento entre flojo y moderado del nordeste. Brisas en costas del sur y oeste. EFE